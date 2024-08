Après le décès tragique de son chat, une femme découvre à quel point il était important dans la vie d’autres personnes

La perte d’un animal de compagnie est une épreuve particulièrement douloureuse, d’autant plus quand elle est soudaine et inattendue. Sophie et ses proches ont dû faire leurs adieux à leur chat Morty après que celui-ci se soit fait renverser par une voiture. Ils ont reçu le soutien inestimable des habitants du coin, également très attachés à la boule de poils.

Au fil des années, Sophie Pett-Gallacher, habitante de Worthing au Royaume-Uni, a vu les routes de sa ville se transformer en véritables pièges mortels pour les chats du coin. Un bon nombre d’entre eux ont perdu la vie à cause des chauffards, dont son propre félin, Morty. Le chat laisse derrière lui une famille endeuillée ainsi que de nombreuses personnes qui tenaient à lui.

Nombreux sont ceux qui ne l’oublieront jamais, car il faisait partie des meubles dans les environs. Le quadrupède était d’une confiance inspirante, allant et venant comme bon lui semblait. Il n’avait peur de personne et, au contraire, aimait tous ceux qu’il croisait : « C'était un personnage très connu et très aimé dans notre village, entrant et sortant des maisons et des vies des gens » témoignait Sophie, relayée par Sussex Express.

© Sophie Pett-Gallacher

Un habitant du coin à part entière

Pour les citoyens de Worthing, Morty faisait pleinement partie de la population. Le chat s’était fait de nombreux amis au fil des mois et était un peu devenu la mascotte locale. Il se rendait même dans les lieux publics pour rencontrer du monde : « Tout le monde a une histoire à raconter à son sujet. Il avait l'habitude de nous accompagner au pub et de traîner ensuite pour “discuter” avec les habitants » affirmait Sophie.

Né en Roumanie puis rapatrié en Angleterre, le félin avait non seulement été adopté par Sophie et sa famille, mais également par ses voisins. Malheureusement, cette belle harmonie a été rompue par un drame récent. À la mi-août, Sophie a déclaré qu’il avait été retrouvé sans vie sur la route après avoir été renversé par une voiture.

© Sophie Pett-Gallacher

Une situation inquiétante

Morty a rejoint les anges à cause d’un chauffard et pour sa propriétaire, ce drame n’est pas anodin. Cela fait plusieurs mois que des accidents avec des chats sont recensés sur les routes de Worthing. Lesquelles sont de plus en plus fréquentées qu’avant à cause de diverses modifications : « Je n'ai jamais vu un endroit où autant de chats perdaient la vie à cause d'une conduite dangereuse. Nous avons tellement peur qu'un jour, ce soit un enfant qui se fasse renverser » confiait Sophie.

Pour que le décès de son chat tant aimé ne soit pas vain, elle espère que les autorités compétentes finiront par agir en ajoutant, par exemple, des ralentisseurs pour limiter les excès de vitesse.