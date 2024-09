Après le décès de sa femme, un homme âgé reprend tendrement goût à la vie grâce à son chat (vidéo)

Les bienfaits des animaux de compagnie sur la santé mentale ne sont plus à prouver et l’histoire de Mark l’illustre bien. Seul à la maison après le décès de son épouse, l’homme a pu remonter la pente grâce à sa chatte et meilleure amie, Juno.

Mark Patterson, un enseignant à la retraite originaire de Cambridge (Angleterre), a touché les utilisateurs de TikTok en évoquant sa relation avec sa chatte Juno. La féline au pelage noir est ce qu’il a de plus cher au monde et il est infiniment reconnaissant de l’avoir à ses côtés chaque jour.

Joshua Robinson, une personnalité sur les réseaux sociaux se définissant comme un “présentateur”, part au contact des gens dans la rue pour poser des questions. Un jour, il a croisé le chemin de Mark Patterson et a partagé cette rencontre bouleversante sur les réseaux sociaux.

Un amour inconditionnel

Comme à son habitude, Joshua Robinson commence son interview par une question. Il demande alors à Mark quel est le prénom qu’il préfère. Sans hésiter, celui-ci répond que le meilleur nom est “Juno” et qu’il s’agit de celui de son chat. Dans la suite de la vidéo, il explique à quel point l’animal est merveilleux à ses yeux : « C’est un chat parfait » a-t-il affirmé.

Le clip a été visionné des millions de fois et les utilisateurs de la plateforme TikTok, sur laquelle il a été publié, ont rédigé des centaines de commentaires : « C'est l'un des êtres humains les plus honorables et les plus respectueux [...] que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Je vous salue monsieur » écrivait une personne, « Trouvez-vous un partenaire qui parle de vous comme cet homme parle de Juno » commentait un autre internaute.

Un soutien émotionnel

Un journaliste de la BBC est parti à la rencontre du monsieur pour en savoir davantage sur son lien avec Juno. Mark a alors expliqué que sa chatte était un véritable pilier pour lui : « Depuis que ma femme est décédée, elle est la seule personne avec qui je partage la maison et je serais perdu sans elle » confiait-il.

Il a construit des habitudes et des rituels avec elle qu’il ne manquerait pour rien au monde : « Chaque matin, à 5 heures 20 précises, elle presse sa toute petite tête noire contre mon visage pour me dire qu'il est temps de me lever et de lui donner le petit-déjeuner » rapportait-il.

Il prend soin d’elle et, réciproquement, la féline lui apporte beaucoup dans sa vie. C’est le pouvoir de nos boules de poils !