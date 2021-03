Âgé de 13 ans, ce chat ne peut pas s’endormir sans tenir la main de sa nouvelle propriétaire !

Jamie, un chat âgé et mal en point, s’est retrouvé du jour au lendemain dans un refuge australien. Le personnel craignait qu’il ne finisse ses vieux jours sans bénéficier de l’amour d’une nouvelle famille. Et pourtant…

Grippe féline, mauvaise dentition, problèmes rénaux, Jamie est arrivé à la RSPCA Australia dans un état déplorable. Comme l’explique le média Pulla World, sa propriétaire a dû s'en séparer à la suite de son déménagement dans une maison retraite. Cela s'est révélé un véritable coup dur pour ce chat à l’aube de la vieillesse. Mais après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, l’espoir renaît.

© Sarah Dempsey / Facebook

Deux âmes solitaires désormais liées

Lorsque Sarah Dempsey a découvert Jamie au refuge, cela a été le coup de foudre. « Quand j'ai rencontré [Jamie] pour la première fois, il dormait, mais il s'est réveillé alors que je me penchais pour le regarder », a confié la jeune femme à The Dodo. L’Australienne a décidé d’adopter le félin. « Je savais qu’il me sauverait de ma solitude, et que je ferai la même chose pour lui. » Une fois Jamie ramené à la maison, il ne l'a plus quittée. L’animal suit sa nouvelle propriétaire partout dans l’appartement. L’histoire de ces deux âmes sœurs ne s’arrête pas là. Si sa nouvelle maman ne lui tient pas la patte, le chat miaule et ne dormira pas ! « Si je lâche prise, il se réveille, miaule et ramène ma main vers lui », affirme-t-elle. Jamie et Sarah sont incontestablement liés, main dans la patte !