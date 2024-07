Adopté par une maison de retraite après le décès de son propriétaire, ce gentil chat tigré apporte une joie infinie aux pensionnaires de l’établissement

La maison de retraite May Shaw Aged Care à Swansea en Tasmanie (Australie) héberge un petit pensionnaire peu ordinaire : Taco, un chat tigré particulièrement amical. Lorsque son maître est décédé l’année dernière, l’établissement a décidé de le garder pour le plus grand bonheur des résidents et du personnel.

Taco, un chat tigré sociable et affectueux, était perdu lorsque son maître âgé est malheureusement décédé il y a un an. Qu’allait-il devenir ? Heureusement, la maison de retraite May Shaw Aged Care à Swansea (Tasmanie, Australie) où il avait accompagné son propriétaire a décidé de lui offrir un foyer pour toujours.

Dernièrement, le personnel lui a même organisé une petite fête pour marquer l’anniversaire de son adoption, comme le rapporte Pulse Tasmania.

Un pensionnaire qui fait l’unanimité

Avant de faire de Taco un pensionnaire permanent, la maison de retraite a demandé l’avis de ses résidents et leur réponse a été unanime. « Avant d'offrir à Taco un foyer aimant, nous avons mené un sondage auprès de nos résidents, et une réponse écrasante a été affirmative : ils voulaient un compagnon félin aimant ici », a expliqué un porte-parole de May Shaw.

« Taco passe la plupart de ses soirées sur le lit d'un résident ou à tenir compagnie à notre personnel pendant le quart de nuit au poste des infirmières », a-t-il ajouté.

Dernièrement, la maison de retraite a voulu mettre à l’honneur le félin et célébrer les 12 mois qui se sont écoulés depuis son adoption. Le personnel de l’établissement lui a donc organisé une fête spéciale de « Gotcha Day » (anniversaire d’adoption).

Une occasion pour la maison de retraite de révéler que Taco était devenu « plus qu'un simple animal de compagnie » et qu'il était désormais « un membre bien-aimé » de sa famille. « Taco est incroyable et nous l’aimons tellement », a d'ailleurs partagé l’établissement.

Les bienfaits des animaux sur les personnes âgées

De l’avis de tous, le matou apporte « une joie infinie » aux résidents de la maison de retraite. Et ce n’est pas le seul bienfait de sa présence auprès des séniors !

Selon l’Association vétérinaire australienne et de nombreuses autres études, les animaux de compagnie peuvent améliorer la santé physique des personnes âgées, ainsi que leur fonctionnement social, émotionnel et cognitif. En effet, ils favorisent la détente en diminuant le stress, luttent contre le sentiment d’isolement, favorisent les interactions sociales et encouragent l'activité physique.

De fait, il est regrettable que de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie doivent souvent se séparer de leur petit compagnon poilu lorsqu’ils emménagent dans des maisons de retraite…