Accueilli par 2 chiens dans une ferme, ce chaton errant obtient la vie heureuse qu'il cherchait (vidéo)

Le petit Tabasco a eu le nez creux en s’aventurant aux abords d’une petite ferme, avant d’y être accueilli par 2 chiens survoltés. La maîtresse des lieux s’est tout de suite prise d’affection pour ce chaton et a tout fait pour qu’il ait droit à une vie heureuse.

« Nous vivons dans une zone rurale avec un champ agricole d'un côté et une ferme équestre derrière nous, et il y a généralement des animaux qui traversent le champ. Habituellement, [mes chiens] effraient assez rapidement ceux à l’adresse desquels ils aboient », explique Shelly Lisi, alias « @wander.grl » sur TikTok, à The Dodo.

Ce jour-là, en revanche, ses 2 chiens dont un Boxer aboyaient de manière insistante et pendant une bonne vingtaine de minutes. Leur propriétaire a alors décidé de sortir pour voir ce qui se passait et qui les mettait dans un tel état.

En s’approchant des canidés, elle s’est rendu compte qu’ils avaient cerné un minuscule chaton qui tentait de les impressionner pour les tenir à distance. Les chiens n’avaient aucune mauvaise intention à son égard ; ils étaient simplement curieux et excités, comme le montre la vidéo ci-dessous :

« J'étais un peu alarmée et le chaton était assez effrayé, mais fougueux », raconte Shelly Lisi. Dès qu’elle l’a pris dans ses bras, les chiens se sont calmés. « Nous l’avons placé dans une cage dans notre garage pour pouvoir prendre soin de lui », poursuit la maîtresse des lieux.

« Nous n'avons aucune idée d'où il vient »

Le chaton était maigre, mais il se portait bien. Shelly Lisi s’est mise à chercher sa famille dans les environs. Elle s’est renseignée auprès des voisins. Elle a également visionné les enregistrements des caméras de surveillance extérieures. Tout ceci n’a pourtant rien donné. « Nous n'avons aucune idée d'où il vient », indique-t-elle.



Shelly Lisi

Le jeune minet s’est peu à peu détendu, révélant son caractère joyeux et énergique. Il s’est parfaitement entendu avec les chiens qui lui avaient souhaité la bienvenue à leur manière quelques jours plus tôt.

Par la suite, le chaton, qui a été appelé Tabasco d’après ce qu’a précisé Shelly Lisi en commentaire, a été confié à une famille d’accueil. Cette dernière a finalement décidé de le garder définitivement en l’adoptant.

A lire aussi : Ce chat attend l’arrivée de son ami cheval pour grimper sur son dos et partir en balade (vidéo)



Shelly Lisi