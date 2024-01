Abandonnée sur un banc dans un sac de transport, cette jeune chatte noire a été retrouvée avec une note déchirante

Depuis 3 ans, les signalements d’abandon à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) sont à leur plus haut niveau et la hausse du coût de la vie est souvent pointée du doigt. Moins de personnes peuvent en effet se permettre d’assumer les frais liés à la garde d’un animal de compagnie.

C’est probablement de ce problème dont a été victime Mila, une jeune chatte noire d’à peine 2 ans, abandonnée dans un parc de Londres.

« Accueillez-moi et aimez-moi »

La veille de Noël, une famille se promenait dans Barking Park, dans l’est de la capitale anglaise. Comme le rapporte le Mirror, vers 15 h 45, les membres de cette famille ont remarqué 2 hommes qui ont étrangement laissé un sac de transport sur un banc. Le sac bougeait et la famille s’est rapidement rendu compte qu’il y avait un chat noir à l’intérieur.

© RSPCA / SWNS

La boule de poils portait un collier violet et jaune avec une clochette beaucoup trop serré et une note déchirante l'accompagnait : « Bonjour, je suis Mila. J’ai un an et j’aurai 2 ans le 17 février 2024. Ma propriétaire retourne à l’université et ne pourra pas m’emmener avec elle. Accueillez-moi et aimez-moi comme mon propriétaire l’a fait. Merci 24/12/23. »

Après cette triste découverte, la RSPCA a immédiatement été contactée pour prendre en charge la jeune chatte.

Un miracle de Noël

Dans son malheur, Mila a eu beaucoup de chance d’avoir été repérée par cette famille en balade. Comme l’agent de sauvetage des animaux Lee Ricketts a déclaré : « Il commençait à faire sombre et il était peu probable qu’il y ait beaucoup de fréquentation dans le parc pour le reste de la soirée ou le jour de Noël. Elle aurait pu être attaquée par un chien ou un renard, et le froid aurait pu être très dangereux, tout comme le fait de ne pas avoir de nourriture ou d’eau dans la cage de transport. »

© RSPCA / SWNS

Dès l’arrivée des agents de la RSPCA, Mila a été emmenée à l’hôpital vétérinaire de Finsbury Park pour un examen et elle se trouve maintenant dans une succursale de l’association animalière dans l’attente d’être relogée.

La petite chatte n’était pas munie d’une micropuce, mais Lee Ricketts continue de mener l’enquête. En lançant un appel à témoin, il espère pouvoir identifier les 2 hommes ou l’ancienne propriétaire du pauvre chat. En attendant Mila est en sécurité et l’adorable minette devrait facilement trouver une famille aimante pour l’accueillir.