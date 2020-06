Abandonné avant d'être sevré, ce chat est aujourd'hui le père adoptif dont rêvent tous les chatons !

De chaton abandonné, alors qu’il n’était âgé que d’une poignée de jours, à papa de substitution pour ses jeunes congénères en quête de famille, la destinée de Charlie est tout bonnement fantastique.

La vie de Charlie le chat avait très mal commencé. Il a toutefois trouvé la force de surmonter ce départ difficile pour devenir une véritable bouée de sauvetage pour tous ceux qui, comme lui, ont connu des débuts malheureux.

Quelques jours à peine après sa naissance, Charlie et 3 autres chatons de sa portée avaient été découverts dans une boîte fermée, abandonnée sur une aire de parking et sous une chaleur accablante. Peu après leur sauvetage, les jeunes félins ont été confiés à une famille d’accueil. La maman les a nourris au biberon et en a pris soin. Ils ont atteint l’âge de voler de leurs propres ailes et tous, sauf Charlie, ont ainsi rejoint leurs familles d’adoption. C’est Chandler Alteri, la fille de leur bienfaitrice, qui a fini par l’adopter.

Elle le décrit à The Dodo comme étant « le plus aimant, confiant et affectueux de tous les chats qu’elle a connus ». Elle raconte que lorsqu’elle rentre à la maison, Charlie l’accueille se dresse sur ses pattes arrière pour recevoir un gros câlin de sa part. Le chat est également très amical envers tout le monde : enfants, chiens, inconnus, mais aussi et surtout les chatons.

Suivant les traces de sa mère, Chandler Alteri s’est mise, elle aussi, à accueillir les jeunes chats en attendant qu’ils soient adoptés. L’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) lui a ainsi remis ses 2 premiers chatons, Bitsy et Jitterbug. Comme elle ne savait pas comment Charlie allait réagir à leur égard, elle a préféré les séparer dans un premier temps.

Lorsque, au bout de quelques jours, elle a laissé le chat les approcher, elle a pu voir à quel point il était heureux de les rencontrer. Charlie les a instinctivement placés sous sa protection. Il a pris l’habitude de les lécher pour les toiletter et de les guider. Après le départ des chatons chez leurs nouvelles familles d’adoption, la jeune femme a compris que cette activité était une véritable vocation, tant pour elle-même que pour Charlie.

A lire aussi : "Un garçon de 6 ans se remet de la disparition de son chat en partageant la garde d’un autre"

Des dizaines de chatons ont profité de la bienveillance du chat par la suite. Il les rassure, protège, nettoie et joue avec eux… Il est un père de substitution pour eux et le précieux accompagnement qu’il leur assure facilite considérablement leur adoption. C’est ce que confirme Adi Hovav, du centre d’adoption de l’ASPCA : « Les chatons accueillis profitent de la présence de ce chat calme et amical. Il leur assure un soutien social et une connexion que les humains ne peuvent offrir. »