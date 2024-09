Abandonné après 12 ans, le chat Red trouve enfin un foyer grâce à une rencontre décisive

Après plus d’une décennie passée avec ses maîtres, Red s’est retrouvé seul et livré à lui-même dans la rue. Le pauvre félin n’était pas habitué à la vie en extérieur et une femme au grand cœur a remarqué qu’il faisait tache parmi les autres chats errants. Elle s’est donc intéressée à lui et a parallèlement découvert son histoire.