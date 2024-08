À l’aide d’indices laissés par 6 chatons abandonnés, des bienfaiteurs parviennent à retracer leur histoire

Denali, Rainier, Cascade, Shasta, Fuji et Everest, surnommés les « chatons de montagne » par leurs sauveteurs, se sont retrouvés seuls dans des conditions mystérieuses. Un témoin les a repérés dans un parc de South Gate, en Californie (États-Unis) et a contacté le refuge Del Gato pour obtenir de l’aide.

Quand les membres de l’association sont arrivés sur les lieux pour aider les 6 jeunes félins, ils ont d’abord recherché leur mère. Les boules de poils étaient relativement en bon état, ce qui laissait penser qu’elle s’était occupée d’eux jusqu’à présent. Toutefois, aucune chatte adulte n’était dans les environs et comme la nuit commençait à tomber, les bienfaiteurs ont décidé de les emmener avec eux.

Des signes qui ne trompent pas

Les chatons ont été installés au refuge et le personnel s’est rendu compte qu’ils venaient de 2 portées différentes : « Cascade et Shasta ont environ 7 semaines et les 4 autres ont environ 5 semaines » pouvait-on lire sur le compte Instagram de l’association. Étrangement, ils étaient en bonne santé pour des chatons vivant seuls dehors.

En effet, comme le mentionnait Cole & Marmalade, les jeunes chats livrés à eux-mêmes perdent souvent la vie rapidement. Non seulement les « chatons de montagne » ne montraient pas de signe de léthargie, mais leur état physique était aussi plus que correct. Ils n’avaient que très peu de puces et ne souffraient d’aucune infection, contrairement à la plupart des chatons errants. Tous ces « indices » laissaient penser qu’ils vivaient dans une maison avant de se retrouver dehors.

@del.gato.rescue / Instagram

Un abandon évident

Cette hypothèse a été étayée par le fait qu’ils étaient sociables et ne craignaient pas les humains. Encore une fois, il s’agit d'un comportement peu commun.

Malheureusement, ces affirmations resteront des suppositions. Celles-ci n’ont toutefois pas empêché les félins d’avancer dans leur vie. Tous ont fini par trouver une maison pour toujours dans laquelle ils se sont installés. Ils peuvent écrire un nouveau chapitre de livre, plus positif cette fois-ci !