7 mois après avoir pris la fuite un soir de feux d’artifice, ce chat refait surface à 60 km de chez lui

Au Royaume Uni, ce chat a pris peur lorsque les feux d’artifice ont retenti et a pris la fuite, il vient de revenir parmi les siens. Nommé Primrose, le félin de 6 ans a fait une grande frayeur à ses humains, Robert et Debbie, et a beaucoup manqué aux animaux de son foyer. De retour après une absence de 7 mois, il a retrouvé tout ce qui lui a manqué.

Des mois à attendre

Dès la disparition de leur chat, Robert et Debbie se sont démenés pour le retrouver. Ils ont collé des affiches à Douvres, leur ville, et ont publié sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les 7 mois qui ont suivi, ils sont restés sans nouvelles. Ils confient à la BBC : « Nous avons été dévastés par sa disparition cette nuit de feux d’artifice. Nous avons passé des semaines à le chercher, mais nous sommes arrivés au point où nous pensions que nous ne le reverrions jamais ». Alors que les espoirs commençaient à s’éteindre, Primrose s’est fait remarquer, à plus de 60 km de son lieu de vie.

Repéré par des passants

Le chat a été repéré dans la zone industrielle située à Maidstone. Épuisé et affamé, il a été confié à un vétérinaire à la clinique Pennard Vets d’Allington. L’équipe a pu scanner la puce électronique de l’animal, et a tout de suite pris contact avec sa famille. Le chat avait dû se débrouiller pour survivre dans la nature durant ces longs mois.

Robert et Debbie sont tout de suite venus sur place pour retrouver celui qu’ils pensaient ne jamais revoir.

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Attendu de patte ferme

Après son absence, Primrose a pu retrouver les 3 chats et le Teckel qui vivent dans le foyer. Les retrouvailles avec Slinky, le petit chien, ont particulièrement été émouvantes. Très liés, les 2 animaux ont exprimé leur soulagement d’être enfin réunis. La maîtresse confiait à propos du Teckel : « Il était tout aussi contrarié que nous quand il a disparu, donc c’est aussi génial de les revoir ensemble ».

BBC

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