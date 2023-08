Mère courage : une chatte errante trouve refuge dans un célèbre magasin avant une mise bas imminente

Ikea, une belle chatte aux yeux verts, a reçu ce nom en entrant dans un célèbre magasin d’ameublement de la région de Chicago (États-Unis). La féline n’était pas à la recherche d’un nouveau canapé, mais d’un lieu sûr pour donner naissance à ses chatons, comme le rapporte Cole & Marmelade.

En effet, il suffisait d’un simple coup d’œil pour comprendre qu’Ikea allait mettre bas d’un jour à l’autre !

Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Un foyer d’accueil trouvé

Rapidement, les bénévoles de Purrfect Cat Rescue Inc. ont entendu parler de son histoire. Ils ont trouvé un foyer d’accueil chaleureux pour venir en aide à Ikea et à ses petites « boulettes suédoises » prêtes à sortir du four ! Là-bas, la féline était en sécurité et a reçu tout ce dont elle avait besoin.

Ainsi, 2 jours plus tard, elle a donné naissance à 4 chatons mâles en parfaite santé. Sans surprise, tous ont reçu des noms suédois : Bjorn, Larn, Hanns et Sven ! Dans leur famille d’accueil, Ikea et ses bébés se sont épanouis dans des conditions idéales et ont fait le bonheur de leurs bienfaiteurs.

Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Ikea était une maman « tolérante, protectrice et aimante », selon ses parents d’accueil. « Elle est plutôt calme, elle s’agite de temps en temps. Elle adore les caresses, ses jouets à base d’herbe à chat, et l’action de la lumière laser ! » ont-ils ajouté.

En route vers une nouvelle vie

Stérilisés les uns après les autres, les félins ont été proposés à l’adoption et ont quitté le foyer d’accueil en un rien de temps. Les chatons ont été adoptés par paires, tandis qu’Ikea a rejoint la famille de ses rêves un mois plus tard. Elle allait enfin pouvoir être aussi insouciante que ses bébés !

« Félicitations, chère Ikea ! Cette jeune chatte, qui est entrée dans un magasin de meubles prête à mettre bas, est entrée directement dans le cœur de sa nouvelle famille. Elle peut enfin être elle-même, et aimée pour ce qu’elle est ! Merci de lui offrir le foyer qu’elle mérite, et merci à sa famille d’accueil d’être intervenue à temps pour changer sa vie », ont déclaré les membres de Purrfect Cat Rescue Inc.