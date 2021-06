4 chatons retrouvés en mauvaise santé ne veulent plus se quitter et tentent de survivre ensemble

4 chatons retrouvés en mauvaise santé ne veulent plus se quitter et tentent de survivre ensemble

Âgés d’un mois, 4 chatons mal en point ont été pris en charge par une association. Les jeunes félins ont non seulement remonté la pente grâce aux bénévoles qui en ont pris soin, mais ils ont aussi chaleureusement accueilli une autre portée en difficulté.

Sarah Kelly est la fondatrice de Murphy's Law Animal Rescue, une association basée à Greensboro dans l’Etat de la Caroline du Nord (Est des Etats-Unis). Récemment, elle a pris en charge une portée de 4 chatons livrés à eux-mêmes et malades, comme le raconte Love Meow.

Âgés de 4 semaines environ, les petits chats roux avaient besoin de soins urgents et d’un environnement sécurisé et confortable. C’est ce que l’équipe de Murphy's Law Animal Rescue leur a offert.

Kelly Foster Kittens / Instagram

D’abord placés dans un refuge de comté, les chatons sont arrivés chez Sarah Kelly et son staff de bénévoles dans un état de santé inquiétant. Ils souffraient d’infections des voies respiratoires supérieures et d’infections oculaires. Le plus petit d’entre eux, une femelle appelée Mandarin, était, en plus, atteinte d’une pneumonie. Les autres répondent aux noms de Tangerine (le seul mâle de la fratrie), Sunkist et Clementine.

Après un passage chez le vétérinaire, le long chemin vers la guérison a débuté. Les chatons sont restés en permanence blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud et se rassurer mutuellement. L’un d’eux a commencé à explorer les environs et, très vite, les autres l’ont suivi.

Kelly Foster Kittens / Instagram

Des progrès remarquables

En une semaine, leur état de santé s’est considérablement amélioré. Mandarin aussi se portait de mieux en mieux, profitant de la bienveillance des bénévoles et de la tendresse de ses frère et sœurs. Ils continuaient de gagner du poids et de l’assurance.

Kelly Foster Kittens / Instagram

Murphy's Law Animal Rescue les a ensuite présentés à une autre portée de 4 chatons fraîchement recueillie. Les nouveaux venus, un peu plus jeunes, n’ont pas seulement été acceptés par leurs aînés ; ces derniers les ont tout bonnement placés sous leur aile.

A lire aussi : Les émouvants derniers instants de vie d'un chat atteint d'un cancer et qui avait enfin trouvé une famille

Kelly Foster Kittens / Instagram

Lorsqu’ils seront prêts, les 8 chatons pourront être proposés à l’adoption. D’ici là, ils continuent ensemble de grandir et de découvrir le monde qui les entoure.