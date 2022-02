2 chats avides d'attention sont prêts à tourner le dos à leur vie d'errance grâce au soutien de bénévoles

Lando et Danny n’auront plus à mener la vie d’errance, alors qu’ils ne connaissaient que cela durant les premiers mois de leur vie. Ces 2 chats ont frappé à la bonne porte et ont ainsi eu droit à un nouveau départ.

A Corpus Christi dans l’Etat du Texas, un homme âgé prenait soin des chats errants de son quartier et leur donnait quotidiennement à manger. Parmi eux, 2 jeunes félins ont attiré son attention ; ils étaient toujours ensemble et venaient jusque dans son jardin pour réclamer de la nourriture.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

La petite-fille de leur bienfaiteur est venue les voir et a été frappée par leur caractère extrêmement amical. Personne ne les connaissait dans le voisinage, mais ils semblaient avoir côtoyé des humains depuis toujours. De plus, ils avaient tout l’air d’être des frères. Elle en a alors informé l’association locale Coastal Bend Cat Rescue.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Des bénévoles de l’organisation se sont rendus sur les lieux et ont été surpris à leur tour par la douceur de ces chats. Ces derniers sont même entrés directement dans les caisses de transport. L’équipe de Coastal Bend Cat Rescue n’en revenait pas…



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Les chats ont été appelés Lando et Danny, et leur âge estimé à 6 mois. Le duo a ensuite été confié à une famille d’accueil. Les frères se sont vite adaptés à leur nouvel environnement. « Les deux garçons sont super doux, câlins et amicaux. Il est donc évident qu'ils ont eu beaucoup d'interactions humaines depuis leur naissance », indique Lindsay Haglund, membre de l’association, à Love Meow.

« Leur trouver un nouveau foyer avant les fêtes »

Lando et Danny ont rapidement appris à utiliser la litière. Ils appréciaient déjà leur nouvelle vie de chats d’intérieur.

Lindsay Haglund donne régulièrement de leurs nouvelles à la petite-fille de l’homme qui les avait recueillis. Celle-ci dit être touchée que l’un des chats ait été nommé Danny comme son grand-père.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Ils passeront encore quelques jours en famille d’accueil avant d’être proposés à l’adoption. « Nous espérons leur trouver un nouveau foyer avant les fêtes », confie Lindsay Haglund.

Coastal Bend Cat Rescue / Instagram