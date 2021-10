2 chatons orphelins sauvés de la rue à l'âge de 6 jours, grandissent ensemble en veillant continuellement l'un sur l'autre

Un duo de chatons nouveau-nés a eu la chance d'être sauvé in extremis de la rue. Frêles et orphelins, les frères félins risquaient de mourir, ainsi livrés à eux-mêmes...

Les 2 minuscules boules de poils sont nées sous une bonne étoile. Au début du mois d'octobre, des habitants inquiets de leur sort les ont emmenés dans un refuge, le Foster Kittens Of Melbourne, après les avoir découverts dans la rue. Les bébés, âgés de 6 jours seulement, n'avaient plus de mère.

© Foster Kittens Of Melbourne

Cass, la co-fondatrice du centre et mère d'accueil pour chats, a accueilli les chatons à bras ouverts. Étant donné leur jeune âge, les créatures chétives avaient besoin d'être nourries au biberon par un soignant dévoué et de recevoir des soins 24 heures sur 24, rapporte Lovemeow.

Cass a rapidement remarqué le lien puissant qui unissait les frères.

© Foster Kittens Of Melbourne

Un lien fraternel fort

« River et nettement plus gros que son frère Rain », a déclaré Cass. Le premier avait les yeux fermés à son arrivée. « Pendant que je donne le biberon à l'un, l'autre pleure et cherche frénétiquement son frère. Dès qu'ils sont de nouveau ensemble, ils ronronnent tout en se blottissant l'un contre l'autre. »

© Foster Kittens Of Melbourne

Bien qu'il soit encore très jeune, River a endossé le rôle de grand frère protecteur, et veille toujours sur Rain. Il le laisse se lover contre lui chaque fois qu'il a besoin d'un câlin. Ce dernier, dépendant de son aîné, suit chacun de ses mouvements.

© Foster Kittens Of Melbourne

« L'une des plus belles choses à voir, c'est de regarder les frères et sœurs grandir, apprendre, se développer ensemble, puis, le moment venu, partir pour le reste de leur vie ensemble », a confié leur bienfaitrice.

© Foster Kittens Of Melbourne

Ensemble jusqu'au bout

Les chatons s'adorent plus que tout. Aujourd'hui en famille d'accueil, ils commencent à s'aventurer hors de leur nid. Chaque jour, ils apprennent de nouvelles choses et relèvent de nouveaux défis. Ils deviennent de plus en plus forts et jouissent d'une excellente santé.

© Foster Kittens Of Melbourne

« Le lien qu'ils partagent est beau à contempler, il ne fait aucun doute que lorsqu'ils auront atteint l'âge d'être adoptés, ils partiront ensemble », a ajouté l'amoureuse des chats, qui est toujours aux petits soins avec ses protégés.