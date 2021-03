Un rat vole le traceur GPS d'un chat et entraîne son propriétaire dans une course-poursuite au coeur des égouts

Photo d'illustration

Le propriétaire d’un chat pour lequel il avait acheté un collier GPS s’est étonné de voir le félin rentrer à la maison sans l’appareil. Il a été encore plus intrigué de constater que le nouvel hôte du traceur se promenait dans le quartier, mais pas à la surface.

Andy Kindell, 52 ans, marié et père de 2 enfants, adore son chat Alex. Quand ce dernier a fait une fugue, disparaissant pendant 2 jours, il a eu extrêmement peur pour lui. L’animal a finalement été retrouvé sur le toit d’une habitation, non loin de la sienne à East Ham, dans l’Est de Londres.

Après cet incident, il a décidé d’investir dans un collier GPS pour chat. Il a déboursé 130 livres sterling (150 euros environ) pour un traceur qu’il a fait porter à son compagnon. Il espérait ainsi pouvoir le suivre et le localiser en cas de nouvelle escapade.

Le dispositif et l’application mobile dédiée fonctionnaient à merveille. A chaque fois que le chat s’attardait dehors, Andy Kindell utilisait son smartphone pour savoir où il se trouvait.



(SWNS)

Récemment, toutefois, Alex est revenu à la maison endolori et sans le minuscule boîtier GPS. Il semblait avoir été touché à la patte droite et son maître n’avait aucune idée de ce qui s’était passé, relate The Sun.

L’émetteur GPS était sous terre

L’homme s’est connecté à l’application et découvert sur l’interface et la carte, que le traceur était en mouvement dans le quartier. Il a essayé de le suivre pendant plusieurs jours, mais à chaque fois qu’il était certain de se trouver à l’endroit indiqué, il ne voyait ni l’émetteur, ni son hôte.



(SWNS)

Entretemps, il avait emmené Alex chez le vétérinaire et ce dernier lui a expliqué que sa douleur à la patte résultait très probablement d’une morsure de rat. En y repensant, Andy Kindell a compris ; le rongeur ayant mordu son chat avait vraisemblablement avalé le petit boîtier GPS.

L’objet à 150 euros se promenait sous terre, à travers le réseau d’égouts et dans l’estomac du rat. Au moins, Alex n’a rien de grave et c’est ce qui compte pour son maître.