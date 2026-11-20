Thumper, un lapin au pelage blanc, a longtemps attendu au refuge de la SPCA du comté de Wake, à Raleigh, en Caroline du Nord (États-Unis), alors que ses frères et sœurs avaient vite trouvé une famille. Jusqu'au jour où Rachel Stevens est tombée sur sa photo. Son histoire, relayée par The Dodo , ne s'est pas arrêtée à l'adoption... Une belle surprise l'attendait !

Comment expliquer cette envie soudaine ? Rachel Stevens elle-même n'y parvient pas vraiment. Un matin, elle s'est levée avec une seule idée en tête, une impression pressante qui ne la lâchait plus. « C'était une urgence, presque comme si j'avais eu la vision d'un lapin blanc », confie-t-elle. Sa tante, bénévole à la SPCA du comté de Wake, lui a alors glissé que le centre d'adoption de l'association ne manquait jamais de pensionnaires, lapins compris.

Décidée à adopter un lapin, Rachel Stevens a parcouru le site du refuge jusqu'à ce qu'une photo l'arrête net : celle d'un lapin blanc, au pelage long et duveteux.

Celui qu'elle a baptisé Thumper était arrivé au refuge après que son précédent propriétaire n'a plus eu le droit de le garder. Il y était entré avec toute une famille aux longues oreilles, et si ses frères et sœurs ont vite été adoptés, lui est resté longtemps. Le personnel de la SPCA s'étonnait encore de sa présence quand Rachel et les siens sont venus le chercher.

© Rachel Stevens

« Il avait l'air si heureux immédiatement »

Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, le lapin s'est étalé de tout son long, comme s'il se sentait déjà chez lui, aux yeux de son adoptante. « Il avait l'air si heureux immédiatement », se souvient-elle. Tous deux sont vite devenus inséparables : Thumper venait lui lécher le front pendant environ 15 minutes, un geste que Rachel traduit comme une preuve d'amour.

Chaque matin, il sautait sur son lit pour la saluer. Et quand l'énergie le gagnait, c'était parti pour un tour complet de la maison : portes ouvertes d'un bout à l'autre, Thumper filait de la chambre des parents jusqu'à celle de Rachel avant de revenir, pour le plus grand amusement de cette dernière.

© Rachel Stevens

Une fête féerique en l'honneur de Thumper

Puis, le 1er anniversaire de Thumper s'est profilé. Une simple friandise ? Trop peu pour Rachel, qui a longtemps tourné dans sa tête l'idée d'une fête féerique en l'honneur de son lapin, avant de se lancer pour de bon.

Rachel Stevens, qui dirige aujourd'hui une activité en lien avec la mode et les fêtes sur le thème des fées, n'a rien laissé au hasard : un gâteau d'anniversaire pour les convives humains, du thé et des sandwichs, des décorations féeriques et, surtout, des pommes en quantité, la gourmandise préférée de sa boule de poils adorée.

Elle a aussi convié les fillettes du quartier, habituées à passer dire bonjour au lapin. Surprise : elles sont arrivées déguisées en fées, bien plus préparées que ne l'imaginait l'hôtesse ! L'une d'elles avait même rédigé à la main un petit message pour Thumper, avec un jeu de mots sur le grignotage.

© Rachel Stevens

Très vite, la maison s'est remplie. Toute l'impasse, enfants comme parents, a défilé dans le salon, où le lapin, au centre de toutes les attentions, a sautillé d'un invité à l'autre. Les enfants étaient venus les bras chargés de cadeaux, friandises comprises… que l'intéressé a englouties avant même la fin de la journée.

Quand il a eu son compte d'animation, Thumper s'est éclipsé vers l'un de ses coins de repos préférés, près de la cheminée. « On dirait une petite poupée », décrit son humaine.

© Rachel Stevens

Une nouvelle qui ravit le refuge

À la SPCA du comté de Wake, l'équipe s'est réjouie de voir son ancien pensionnaire aussi épanoui dans son nouveau foyer. « C'est peut-être la mise à jour d'adoption la plus magique que nous ayons jamais reçue », a écrit le refuge sur Facebook, en félicitant Thumper et son adoptante pour cette belle journée.

Pour Rachel, les ailes de fée et le gâteau n'étaient qu'un prétexte : ce jour-là, c'est surtout son lapin blanc, celui de sa drôle de vision matinale, qu'elle fêtait. « C'est vraiment un petit lapin spécial », conclut-elle, ravie de l'avoir adopté au refuge.