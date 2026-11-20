Début octobre, dans le Maine (États-Unis), un simple oubli dans la cuisine de Tia et Chris Ramsdell a mis Pepper, leur chat d'1 an, en danger. Son état s'est dégradé si vite que le cabinet du vétérinaire n'a été que la première étape d'un long trajet.

L'oubli en question tenait dans un petit sachet resté sur le plan de travail, avec un bout de comprimé d'ibuprofène à l'intérieur. Dès que Tia et Chris Ramsdell ont compris que Pepper l'avait avalé, ils ont conduit leur matou sans attendre chez leur vétérinaire, comme le raconte NewsBreak.

Une dialyse et une transfusion à Boston

L'état du chat s'est pourtant aggravé rapidement, au point qu'un équipement de soins intensifs spécialisé est devenu indispensable. S'est alors engagée une course contre la montre à travers la Nouvelle-Angleterre, jusqu'à l'hôpital Angell Memorial de Boston. Les reins du jeune animal lâchaient, ce qui imposait une dialyse immédiate ainsi qu'une transfusion sanguine d'urgence.

© Tia et Chris Ramsdell

Le sang, lui, est arrivé d'une autre adresse : VEG ER for Pets, à Peabody, dans le Massachusetts, l'a fourni gratuitement. « À VEG ER For Pets, nous travaillons étroitement avec de nombreux hôpitaux spécialisés de la région », explique la Dre Jaclyn Jacobson, sa directrice médicale. L'hôpital Angell était en mesure de réaliser la dialyse, un traitement très spécialisé que VEG ER ne pratique pas. La clinique a, de son côté, apporté le sang de la transfusion, ce qui a aidé le jeune félin à se rétablir.

Une fois stabilisé, Pepper a pu rentrer chez lui, mais la partie n'était pas terminée : il fallait lui donner plusieurs médicaments à des horaires très précis, puis guetter le verdict de chaque contrôle. « Je dirais que le plus difficile pour moi a été d'attendre les contrôles de ses analyses de sang et de son état général », confie Tia.

© Tia et Chris Ramsdell

Le petit rescapé s'est finalement bien remis. « Je suis ravie d'annoncer que notre cher Pepper Boy s'est remis de façon incroyable », se réjouit sa maîtresse, qui décrit de nouveau un compagnon câlin et espiègle, tel qu'il était avant de tomber malade.

Un seul comprimé peut suffire

L'ASPCA Animal Poison Control Center classe les médicaments et compléments vendus sans ordonnance parmi les premières causes d'exposition des animaux à des substances toxiques. Il suffit parfois d'un comprimé d'Advil, de Tylenol ou d'un remède contre le rhume pour qu'un animal se retrouve en danger de mort, les reins brutalement touchés, le foie gravement abîmé ou l'appareil digestif ulcéré.

© Tia et Chris Ramsdell

Les maîtres n'assistent d'ailleurs pas toujours à la scène : il ne faut qu'un instant à un animal pour avaler un cachet échappé des mains ou le contenu d'un flacon laissé accessible.

Quant aux signes à surveiller, la Dre Jacobson cite l'agitation, les vomissements, l'abattement, la bave, la diarrhée ou un changement de comportement, en rappelant que certains médicaments agissent vite et d'autres à retardement. Elle déconseille de faire vomir l'animal à la maison, l'eau oxygénée pouvant entraîner des complications. « Nous recommandons d'amener votre animal aux urgences », insiste-t-elle, précisant que les familles peuvent appeler l'équipe soignante pendant le trajet.

© Tia et Chris Ramsdell

La vétérinaire met aussi en garde contre les lys, une intoxication qu'elle voit souvent chez le chat, surtout au moment des fêtes. De toutes petites quantités suffisent : du pollen tombé sur la table ou le sol, ou resté dans les poils, un pétale ou une feuille mâchonnés, l'eau du vase lapée. À ceux qui font livrer des fleurs dans une maison où vit un chat, elle demande donc de préciser que le bouquet ne doit contenir aucun lys. Heureusement pour Pepper, l'histoire finit bien !