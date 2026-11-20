Alors qu'il pensait simplement effectuer une vidange comme une autre, un mécanicien a fait une découverte aussi surprenante qu'attendrissante sous le capot d'une voiture de service : 2 minuscules chatons s'y étaient réfugiés pour trouver un peu de chaleur. Heureusement, les petits félins ont été retrouvés à temps et étaient bien vivants lorsque Patrick Long les a sortis de leur cachette insolite. Habitué à ce genre de sauvetages, l'employé du garage a décidé de ne pas les laisser livrés à eux-mêmes et leur a offert une solution bien plus réconfortante que le compartiment moteur dans lequel ils avaient trouvé refuge : les ramener chez lui !

Le matin du lundi 9 novembre 2026, à Mobile dans l'Etat de l'Alabama (Etats-Unis), une vidange était prévue dans un garage pour la voiture de service d'une journaliste d'une chaîne d'informations locale. En intervenant sur le véhicule, le mécanicien a été stupéfait d'y découvrir 2 chatons dans le compartiment moteur.

« La plupart de ceux que j'ai trouvés s'en sont sortis »

Cette histoire, relayée par WKRG News 5, a commencé chez Gipson's Tire and Auto, où Christina J. Harris avait déposé le véhicule de News 5. La reporter ne venait que pour cet entretien courant.

C'est à cette occasion que Patrick Long, le mécanicien chargé de travailler sur cette voiture, est tombé sur les 2 minets au pelage tabby.

© WKRG News 5

Pour l'employé du garage, la situation n'avait rien d'inédit, lui qui a déjà fait d'autres découvertes de ce genre dans des véhicules. « J'ai trouvé plusieurs chats dans des voitures. Surtout des issues heureuses. Un seul n'a pas survécu, mais la plupart de ceux que j'ai trouvés s'en sont sortis », a-t-il raconté.

© WKRG News 5

« Ils cherchent la chaleur. Et quel meilleur endroit qu'un véhicule chaud ? »

Patrick Long a aussi son explication : selon lui, les chatons se glissent dans les véhicules pour se réchauffer lorsqu'il fait froid dehors, en particulier la nuit. « Ils essaient simplement de sortir des bois, surtout par ces nuits froides. Ils cherchent la chaleur. Et quel meilleur endroit qu'un véhicule chaud ? », a-t-il ajouté.

Quant à la suite, le mécanicien a indiqué qu'il ramenait les 2 chatons chez lui.