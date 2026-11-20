Alors que sa maîtresse, malade, se reposait sur le canapé du salon, Reef, un Golden Retriever, a pris place tout contre elle. Filmée et relayée par DogTime , la scène a valu à ce toutou un surnom plein d'humour au sein de son foyer.

Reef avait trouvé sa place et ne comptait visiblement pas en changer. La vidéo partagée par le compte @reefthegolden_ montrait ce Golden Retriever couché sur le canapé, tout contre sa maman souffrante. Garde-malade pour l'occasion, il semblait parfaitement s'en accommoder. « Mon chien s'occupe de moi quand je suis malade », annonçait le texte posé sur les images.

Dans la famille, ces moments de veille au bord du canapé ont même reçu un nom : on y parle de la visite du "dogtor" de la maison, autrement dit du docteur à 4 pattes. Un titre que l'intéressé a honoré dans le plus grand calme.

Une patte posée, et plus un geste

Allongée sous un plaid, dans un salon baigné de soleil, la malade se reposait. Son compagnon à 4 pattes, lui, avait calé sa tête juste à côté de la sienne et laissé une patte en travers de sa poitrine, par-dessus la couverture.

Ce qui se passait ailleurs dans la pièce ne semblait guère l'intéresser. Lorsque sa maman a rouvert les yeux un instant pour tourner le regard vers la caméra, Reef s'est contenté de cligner des paupières à son tour, toujours blotti contre elle !

© @reefthegolden_ / Instagram

Un peu de chaleur, rien de plus

Chez ce soignant-là, un surplus de chaleur et une présence constante auprès de sa maman tenaient lieu de soins. Quand leur humain traverse une mauvaise passe, certains chiens choisissent de rester tout près de lui, eux qui perçoivent souvent le moindre écart dans notre quotidien ou notre attitude.

© @reefthegolden_ / Instagram

Sous la vidéo, les abonnés de Reef se sont attendris, saluant en lui le meilleur des soignants et donnant volontiers raison au dogtor. La séquence a d'ailleurs récolté environ 52 600 mentions j'aime.

L'info Woopets - Les chiens savent-ils quand on est malade ?

Les chiens possèdent des sens très développés qui leur permettent de détecter certains changements dans notre corps et notre comportement. Grâce à leur odorat exceptionnel et à leur grande sensibilité aux émotions humaines, ils peuvent parfois percevoir que quelque chose ne va pas avant même que nous en ayons conscience. Voici comment ils peuvent repérer que nous sommes malades :



Un odorat très puissant : ils peuvent détecter certaines modifications de notre odeur corporelle liées à des changements physiologiques ou à certaines maladies ;

Des changements de comportement : ils remarquent lorsque nous sommes plus fatigués, moins actifs ou que nos habitudes changent ;

Une sensibilité aux émotions : ils peuvent percevoir notre stress, notre tristesse ou notre inconfort ;

Une attitude plus protectrice : certains chiens deviennent plus câlins, restent davantage à nos côtés ou semblent particulièrement attentifs lorsque nous ne sommes pas en forme.

À noter que certains chiens spécialement entraînés peuvent détecter des changements associés à certaines maladies. Attention toutefois : un chien ne remplace jamais un diagnostic médical.