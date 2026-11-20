Tous ses chatons ont trouvé une famille… sauf elle. À Availles-en-Châtellerault (86), Socquette, une chatte de 1 an, patiente auprès de l'association Roméo, qui lui cherche un foyer après des débuts difficiles.

L'histoire de Socquette, relayée par Animaux.fr, est celle d'une jeune mère qui s'est occupée de sa portée avant que l'on puisse songer à son propre avenir. À 1 an à peine, cette minette est proposée à l'adoption par l'association Roméo, qui voit en elle « un amour de minette » et aimerait la savoir adoptée à son tour.

Socquette un amour de mimie douce et câline Âge : 1 an Localisation : Availles-en-Châtellerault (86530) France Association : Romeo Rencontrer Socquette un amour de mimie douce et câline

Abandonnée en pleine mise bas

Son histoire avait pourtant mal commencé : l'arrivée de ses chatons a coïncidé, pour elle, avec un abandon. Elle a malgré tout veillé sur ses petits avec dévouement, alors qu'elle n'était encore qu'une toute jeune mère.

Ses premiers mois, Socquette les a donc passés à s'occuper des autres. Les câlins sans compter, le sommeil bien au chaud et les petites habitudes de tous les jours peuvent désormais lui revenir, puisque toute sa portée a été adoptée.

© Association Roméo / Animaux.fr

Elle accourt dès qu'on l'appelle

Douce et câline, la minette a visiblement un faible pour la compagnie des humains. C'est elle qui vient chercher le contact. Elle ne s'éloigne guère de quiconque se pose un moment, et son prénom, à peine lancé, la fait rappliquer sans tarder. Rien ne lui plaît davantage que les grattouilles sous le ventre, qu'elle savoure couchée sur le dos !

« C'est une petite boîte à ronrons débordante d'amour et de reconnaissance, idéale pour une personne ou une famille cherchant une compagne présente et affectueuse », assure l’association Roméo sur sa fiche d'adoption.

Le foyer qu'il lui faut

Sociable, Socquette s'accommode très bien de la présence d'autres chats, et rien ne s'oppose à ce qu'elle partage son quotidien avec des enfants. Une seule question reste ouverte : personne ne sait encore comment elle se comporterait avec un chien. Pour le reste, un adoptant seul ou une tribu entière feraient l'affaire : il s'agit surtout d'adopter un chat tendre, qui recherche la proximité de ses maîtres.

© Association Roméo / Animaux.fr

Après avoir consacré toute son attention à ses petits, Socquette mérite elle aussi de connaître la douceur d'un foyer où elle sera aimée et choyée. Ses protecteurs en sont convaincus : « Venir adopter Socquette, c'est réparer une injustice et s'offrir une amie fidèle pour la vie. »

Cette jolie minette n'attend plus qu'une famille prête à lui ouvrir son cœur et à lui offrir le nouveau départ qu'elle mérite tant. Elle est actuellement accueillie par l'association Roméo, à Availles-en-Châtellerault, dans la Vienne (86). Et si sa belle histoire commençait enfin avec vous ?

Pour en savoir plus sur cette adorable petite chatte (compatibilités, besoins particuliers…), découvrir les modalités d’adoption et obtenir les coordonnées de l’association Roméo, rendez-vous sur la fiche Animaux.fr de Socquette.