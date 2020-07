Elle décide de recréer les décors mythiques de films pour son hamster en confinement

© SWNS

Ayant perdu son emploi et confinée chez elle, Lisa cherchait un moyen de passer le temps. Elle l’a trouvé en fabriquant de sympathiques décors pour son hamster, inspirés de films et de séries cultes.

La pandémie de Covid-19 a sévèrement touché le Royaume-Uni, où le confinement a débuté le 23 mars. Les conséquences économiques de la crise sanitaire s’y sont également fait ressentir comme partout ailleurs dans le monde, avec notamment des gens qui ont perdu leur emploi. Cela a été le cas pour Lisa Murray, designer graphique de 44 ans.

Elle vit avec son mari, leurs 4 chats et un hamster prénommé Spud. Désormais au chômage et confinée, elle réfléchissait à un moyen de s’occuper. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée d’égayer le quotidien de son ami rongeur de manière assez originale. Une vidéo envoyée par une connaissance et montrant une galerie d’art miniature pour cochons d’Inde l’a aussi beaucoup motivée, comme le rapporte Fox News.

Lisa Murray s’est donc mise à recréer les décors de films et de séries à succès dans la cage de Spud, qui a adoré ces aires de jeu personnalisées. Utilisant du carton et des figurines, elle a offert à son hamster des espaces inspirés de Poudlard, le pensionnat de jeunes sorciers dans la saga Harry Potter, ou encore du décor du feuilleton britannique Coronation Street. Chacun de ces projets a nécessité 3 jours de travail.

« Vous pourriez me prendre pour une folle, mais cela m’amuse », dit Lisa Murray, qui a même pu dénicher une minuscule paire de lunettes pour déguiser Spud en Harry Potter.

Par ailleurs, elle envisage de convertir ses créations en livre pour enfants.