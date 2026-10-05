Ce lapin a vécu enfermé dans une cage, il cherche désormais des adoptants prêts à lui offrir la liberté

Abyad est un magnifique lapin blanc qui a malheureusement connu un début de vie difficile. Avant d’être prise en charge par l’association Truffes et Mistigriffes, la boule de poils a vécu enfermée dans une cage, sans bénéficier du moindre contact. Aujourd’hui dans un environnement plus adapté à ses besoins, Abyad cherche des adoptants sérieux et responsables, qui lui offriront un bel avenir.

Il a une bouille absolument adorable, pour laquelle on peut facilement craquer. Mais comme tout lapin, Abyad a des besoins spécifiques en termes d’alimentation, d’hygiène, de stimulations et d’interactions sociales. Le petit lagomorphe à la robe blanche comme neige a malheureusement vécu enfermé dans une cage, sans contact. Des conditions de vie non adaptées à son bien-être…

Par la suite, la boule de poils a pu prendre un nouveau départ, grâce à l’association Truffes et Mistigriffes qui l’a prise sous son aile. Elle la propose à l’adoption sur Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable.

Abyad Race : Lapin Localisation : Saint-Péray (07130) France Association : Truffes et Mistigriffes Rencontrer Abyad

Un lapin n’est pas fait pour vivre enfermé dans une cage

« Après un long trajet en voiture, un changement d’environnement et la découverte de l’humain sur son territoire, il était un peu déstabilisé, explique l’association, mais avec patience, douceur et amour, quelques heures — voire quelques minutes — suffisent pour qu’il vous fasse fondre. »

Le lapin (qui est castré) est actuellement visible à Saint-Péray (07). « Sa famille d’accueil lui a offert une semi-liberté en parc, ce qui a été une véritable libération pour lui », précisent ses anges gardiens. Ces derniers lui cherchent un foyer d’adoption « capable de lui offrir cette liberté indispensable », avec un grand parc et – si possible – des sorties quotidiennes (ou une pièce entièrement aménagée pour son bien-être).

Pour Abyad, l’idéal serait de poser la patte dans une famille vivant déjà avec une lapine, afin de former un duo. Car pour rappel, les lapins sont des animaux grégaires, qui aiment vivre en groupe.

© Truffes et Mistigriffes / Animaux.fr

« Un petit cœur qui ne demande qu’une chose : être dorloté, respecté et aimé »

Globalement, Abyad est un petit compagnon aux longues oreilles calme et posé, qui aspire à une vie tranquille. Ses journées sont ponctuées par quelques moments d’excitation, et il adore… manger !

Ce lapin, qui arbore de superbes yeux bleus, est tout simplement « un petit cœur qui ne demande qu’une chose : être dorloté, respecté et aimé ». Et si c’était la porte de votre cœur qu’il attendait depuis toujours de pousser pour être pleinement épanoui ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Truffes et Mistigriffes sur l’annonce Animaux.fr de Abyad.