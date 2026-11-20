Kya, une jeune chienne Husky , partage la vie d'une femme nommée Kia, tandis que sa sœur de portée a trouvé une adoptante de son côté. Après l'adoption, les 2 chiots ont d'abord eu le temps de s'acclimater. Sur TikTok, une vidéo tournée en promenade montre ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont revus.

L'histoire, relayée par le média Parade Pets, est avant tout une affaire de famille : c'est la mère de Kia qui a adopté la sœur de Kya. Les 2 jeunes chiennes ont ainsi chacune leur adoptante, la fille pour l'une et la mère pour l'autre, ce qui leur permettra de grandir ensemble.

Avant de les réunir, elles ont d'abord laissé aux 2 chiots le temps de s'acclimater. Les sœurs se croisent désormais régulièrement pour leur plus grand bonheur.

© @kiaandkya / TikTok

Museau contre museau

Filmée au cours d'une balade, puis publiée sur le compte TikTok « @kiaandkya », la rencontre a tenu en quelques gestes. Dès que les 2 sœurs se sont aperçues, les queues ont commencé à battre. Chacune est ensuite allée vers l'autre pour la saluer, museau contre museau, avant que les bonds ne prennent le relais.

Les 2 chiots semblaient visiblement heureux de se revoir. Kia, de son côté, n'a pas caché sa joie, puisqu'elle a écrit, en accompagnement de sa vidéo, avoir hâte de les voir grandir ensemble.

Devenue virale, la séquence a valu à ces retrouvailles entre sœurs de nombreux commentaires, amusés pour les uns, attendris pour les autres.

« Ma voisine et moi avons adopté des chiots de la même portée et ils étaient inséparables ! », confie une utilisatrice du réseau social. « Il y a 6 ans, ma meilleure amie et moi avons adopté des chiots de la même portée. Puis, elle a déménagé à l'autre bout du pays, et 3 ans plus tard, j'ai déménagé à mon tour. Ils se sont retrouvés et étaient tellement heureux ! Aujourd'hui encore, ils s'entendent à merveille et n'ont jamais eu le moindre problème », témoigne une autre personne.

© @kiaandkya / TikTok

L'info Woopets : qu'est-ce que le syndrome de la portée ?

Chez le Husky, la vitalité se manifeste très tôt. Le chiot grandit vite, donne volontiers de la voix et affirme son indépendance, tandis que ses yeux virent souvent au bleu.

Lorsque des chiots d'une même portée ou d'âges très proches s'attachent trop l'un à l'autre, ce que l'on appelle le syndrome de la portée peut apparaître. Une dépendance mutuelle s'installe alors, accompagnée de troubles du comportement, comme une anxiété dès qu'ils sont séparés ou une socialisation plus difficile.

Ce n'est pourtant pas une fatalité. L'essentiel est que chaque animal garde ses propres habitudes, ses horaires et son coin à lui, ce qui passe par des repas et des moments d'attention pris séparément, une éducation menée chacun de son côté et 2 couchages distincts. Avec de la patience, une éducation positive et une socialisation soignée, des chiots peuvent entretenir une relation équilibrée.