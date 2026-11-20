Sur l'ancienne ligne de front, en Azerbaïdjan, Afsana Bayramova et son chien renifleur Rocky, un Berger Belge Malinois né en 2023, cherchaient les explosifs enfouis qui interdisent encore aux familles déplacées de regagner leurs villages désertés. Cette démineuse est l'une des très rares femmes à exercer ce métier d'hommes, rapportait Yahoo News à partir d'un reportage de l'AFP.

Le décor était celui d'Ashaghi Abdurrahmanli, un ancien village de première ligne du district de Fuzuli dont il ne subsistait guère qu'un panneau portant son nom. La plaine porte encore les sillons laissés par les blindés, et un vieux bunker en béton, marqué par les combats, surveille la zone minée. Ces terres du Karabakh et de ses environs figurent, selon l'Azerbaïdjan, parmi les plus minées de la planète, héritage d'un conflit né à la fin de l'URSS, qui avait chassé des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais de chez eux avant que le pays ne reprenne la région et 7 régions voisines entre 2020 et 2023.

Rocky, un Berger Belge Malinois arrivé de Croatie, a une manière bien à lui de signaler une trouvaille possible, a détaillé sa maîtresse : il renifle avec insistance, remue la queue, puis s'assoit et fixe un point précis. « Nous traitons chaque signal comme une mine », a-t-elle confié à l'AFP.

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Avant le champ de mines, l'épreuve du matin

Chaque matin, avant de partir vers les sites minés, les chiens doivent d'abord retrouver des explosifs-échantillons dissimulés dans une zone d'essai ; ceux qui échouent sont tenus à l'écart. Sur le terrain, les maîtres travaillent avec de longues laisses afin de laisser leurs compagnons fouiller. Lorsqu'un engin est suspecté, un second chien vérifie le passage avant qu'un démineur ne s'avance à son tour.

La récompense, elle, tient dans une simple balle, lancée uniquement une fois la découverte confirmée. Récompenser une fausse indication pourrait pousser le chien à la répéter, a expliqué un dénommé Huseynov, cité dans le reportage.

L'été rend l'exercice plus rude encore dans les basses terres azerbaïdjanaises, où le thermomètre peut dépasser 40 °C. Bayramova a souligné que les chiens subissent alors à la fois la chaleur du soleil et celle qui monte du sol sous leurs pattes. Une maladie ou une blessure à une patte suffit à écarter un quadrupède du terrain, et ceux qui finissent par raccrocher sont souvent adoptés par leur maître.

La famille d'Afsana Bayramova est originaire de Zangilan, un district repris par l'Azerbaïdjan au cours de la guerre de 44 jours de 2020. « Je ne voulais pas rester à l'écart », a-t-elle expliqué pour justifier son choix de devenir démineuse, elle qui voulait aussi apporter sa pierre à son pays.

Des chantiers sur les terres déminées

Jabir Samadov, responsable des opérations de l'ANAMA, l'agence azerbaïdjanaise de déminage, a chiffré à plus de 309 000 hectares la surface nettoyée depuis 2020, avec environ 69 000 mines neutralisées et près de 200 000 munitions non explosées. Dans le même temps, les autorités azerbaïdjanaises recensaient 73 morts et 370 blessés dans des explosions de mines depuis la guerre de 2020.

Asif Ahmadov compte parmi ces victimes. Parti de la zone en 1992, il y a perdu son frère et une jambe en 2020, 4 jours après la fin des combats, puis a passé 3 mois à l'hôpital sans jamais retourner sur les lieux. Ahmadov est aujourd'hui bénévole pour l'ANAMA, où il met en garde villageois et écoliers contre les terrains dangereux.

Revenue récemment dans le district d'Agdam, où elle avait participé au déminage de 3 villages, Bayramova y a vu des maisons en construction. « Nous voyons des villages reconstruits, des habitants qui reviennent, des cultures », a-t-elle raconté, avant d'ajouter : « Cela nous rend fiers. »