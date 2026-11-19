Au début de l'été, une chatte enceinte prénommée Cookie s'est présentée chez un internaute qui vivait déjà entouré de plusieurs félins et n'entendait pas en accueillir un de plus. Ses chatons ont tous trouvé une famille, mais personne ne s'est manifesté pour elle. Son histoire, relayée par Cheezburger , montre que la minette n'a pas attendu d'être invitée pour se faire une place…

On a beau se jurer que la maison affiche complet, il arrive qu'un chat vienne bousculer les résolutions les plus fermes. Lorsque Cookie est apparue au début de l'été, elle attendait des petits, et v0xx0m, l'internaute qui a partagé son histoire sur Reddit, avait un avis bien arrêté sur la suite. « Elle ne rentre pas. On n'a pas besoin de plus de chats », assurait alors l'auteur de la publication.

La future maman a mis bas, puis il a fallu trouver un foyer à chacun de ses petits. De ce côté-là, tout s'est déroulé au mieux, puisque la portée entière a été adoptée. Leur mère, en revanche, ne semblait intéresser personne. De façon générale, les minous adultes, et plus encore les anciens errants, peinent davantage que les chatons à trouver des adoptants.

© u/v0xx0m / Reddit

Dès qu'une porte s'ouvre…

Cookie, elle, n'a visiblement pas attendu qu'on vienne la chercher. La petite chatte a en effet pris l'habitude de filer à l'intérieur à la moindre porte entrebâillée, sans que personne ne l'y ait conviée. Détail cocasse : elle ressemblait tant à la plupart des autres chats de la famille qu'il arrivait que l'on s'assoie près d'elle sur le canapé sans s'apercevoir que c'était elle !

À force de se faufiler ainsi, la minette a fini par rester, et c'est désormais à l'intérieur qu'elle dort.

© u/v0xx0m / Reddit

Une place parmi les autres chats

Elle est ainsi devenue le 6e chat d'un foyer où l'on assurait pourtant ne pas avoir besoin d'un pensionnaire de plus. La cohabitation a demandé un peu de patience : v0xx0m a décrit ses compagnons comme très curieux et doux avec les nouveaux venus, tout en pensant que Cookie ne le savait pas.

© u/v0xx0m / Reddit

Quelques feulements de mécontentement ont fusé ici et là, mais la plupart du temps, la dernière arrivée restait endormie sur le canapé, tandis que les autres matous la laissaient tranquille. Aujourd'hui, tout ce petit monde s'entend à merveille.

Il restait une étape à franchir. Après des mois passés sur liste d'attente, l'internaute a annoncé avoir enfin obtenu une date pour faire stériliser sa protégée.

Sous sa publication, les lecteurs ont salué avec tendresse le foyer offert à la chatte, certains s'amusant à dire que c'était elle qui semblait avoir adopté ses humains. En vérité, c'est probablement le cas !