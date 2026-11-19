Theodore, un chat aux oreilles pliées, s'est retrouvé livré à lui-même après un divorce, sans foyer ni personne vers qui se tourner. Pendant 3 jours, personne ne s'est occupé de lui. Puis un message a circulé dans un groupe lié au travail d'une certaine Marissa...

Comme le rapporte I Heart Cats, c'est ainsi que Marissa a entendu parler de ce chat abandonné, qu'elle n'a pu rejoindre qu'au bout de 3 jours. Elle l'a alors mis à l'abri et a commencé à prendre soin de lui. Selon elle, Theodore avait perdu son foyer quand ses anciens propriétaires s'étaient séparés.

© @positively_theodore / Instagram

Chez le vétérinaire, un bilan chargé

Une fois le matou en sécurité, Marissa a voulu savoir comment il se portait et l'a conduit chez un vétérinaire. L'examen a révélé que Theodore est porteur du FIV, le virus de l'immunodéficience féline. Celui-ci s'attaque aux défenses de l'organisme, si bien que ses soins demanderont désormais plus de vigilance.

Comment l'a-t-il attrapé ? Nul ne le sait vraiment. Sa bienfaitrice pense à une morsure, à cause de la cicatrice qu'il garde sur la tête, mais cela reste une supposition.

© @positively_theodore / Instagram

Elle a depuis appris qu'un félin porteur de ce virus peut mener une belle vie, pourvu qu'un vétérinaire le suive comme il faut. Comme une infection serait plus dangereuse pour Theodore que pour un autre, elle le surveille de près et préfère ne laisser passer aucun signe de maladie.

Le petit félin est également asthmatique, ce qui ajoute une précaution de plus à ses soins quotidiens.

Le mystère des oreilles pliées

Reste ce détail qui saute aux yeux : ses oreilles rabattues, que Marissa lui a toujours connues ainsi. Au premier regard, on pourrait le prendre pour un Scottish Fold, mais sa race n'a jamais été confirmée, et elle soupçonne une tout autre raison.

Theodore souffre en effet d'une affection due à des acariens, les Demodex, capables de s'attaquer à la peau comme aux oreilles. Pour Marissa, les dégâts qu'ils ont causés ont pu contribuer à déformer le cartilage, même si la cause exacte de ces plis n'a pas été établie. Une chose est sûre : il entend normalement, et un traitement calme l'inflammation de ses oreilles pour qu'il ne soit pas gêné.

Un matou qui ne la quitte plus des yeux

À la maison, celui que l'on avait laissé seul se montre d'une grande douceur : il ne griffe pas, ne feule pas et ne mord pas, assure Marissa. Sans réclamer son attention à chaque instant, il aime la savoir tout près. Dès qu'elle s'assoit, il vient souvent se caler contre elle pour un câlin, ou quand elle plie du linge par terre, il lui arrive de s'installer sur le lit pour la regarder faire, visiblement content de partager la même pièce.

Elle a aussi remarqué que, lorsqu'elle pleure, son compagnon à 4 pattes vient parfois s'allonger contre son visage et se laisse serrer dans ses bras. Leurs habitudes communes les ayant rapprochés, elle dit souvent le comprendre d'un simple regard.

A-t-il reçu beaucoup de tendresse avant leur rencontre ? Elle l'ignore. Elle se dit simplement reconnaissante que leurs chemins se soient croisés car, pour elle, Theodore est son meilleur ami !