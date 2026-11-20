Après avoir vainement tenté de vendre une portée de croisés Cane Corso, un homme aurait décidé de se débarrasser de ces derniers en les abandonnant dans le froid, à plusieurs endroits d'une même ville. Identifié et arrêté, il a été inculpé de 5 chefs de cruauté envers les animaux et devra répondre de ses actes devant la justice le 18 décembre prochain.

Abandonnés l'après-midi du samedi 7 novembre 2026 à Oxford, dans l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis), 5 chiots ont été retrouvés par des riverains, rapportait WCVB le 19 novembre 2026. Un habitant de la ville voisine de Charlton, Steven McCarthy, 52 ans, a été arrêté puis inculpé de cruauté envers les animaux. Le parquet lui reproche d'avoir laissé dans le froid une portée qu'il n'était pas parvenu à vendre.

© Oxford Police Department Massachusetts / Facebook

Les chiots abandonnés dans 3 lieux différents

D'après la police locale (Oxford Police Department), les jeunes chiens avaient été laissés en 3 endroits d'Oxford : 2 d'entre eux du côté de Clara Barton Road, 2 autres aux abords de Federal Hill Road, et le 5e au croisement de Buffum Dam Road et d'Old Webster Road.

Selon le parquet, la portée aurait été livrée à elle-même par temps froid, sans nourriture ni eau. « Ces chiots ont été laissés vulnérables et exposés à des conditions potentiellement dangereuses », a écrit la police d'Oxford dans un communiqué partagé notamment sur sa page Facebook.

Découverts et protégés par des habitants

Les 5 petits canidés ont pu compter sur des habitants bienveillants, qui les ont trouvés puis ont veillé sur eux en attendant leur prise en charge par les agents animaliers de la ville. « Heureusement, ils ont été retrouvés par des habitants inquiets qui ont assuré leur sécurité jusqu'à l'arrivée du service de contrôle animalier », ont ainsi ajouté les policiers dans le même communiqué.

D'après le parquet, Steven McCarthy avait d'abord tenté de vendre la portée de croisés Cane Corso. Comme personne ne s'en était porté acquéreur, il aurait fini par abandonner les jeunes quadrupèdes à Oxford.

Le suspect interpellé et poursuivi pour cruauté animale

Visé par un mandat pour 5 chefs de cruauté envers les animaux, il a été arrêté le jeudi 19 novembre, a indiqué la police de Charlton.

Le jour-même, il a comparu devant le tribunal de district de Dudley, dont il est ressorti libre moyennant une caution de 1 000 dollars (910 euros). Sa remise en liberté est assortie d'une condition : tout contact avec des animaux lui est interdit.

L'affaire n'est pas encore jugée. Steven McCarthy est attendu de nouveau devant le tribunal le 18 décembre.