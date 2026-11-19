Katie Reed dirige Dolly's Dream Home Rabbit Rescue, une association soutenue par les ventes de Dolly's Dream Store. Devant cette boutique, une banale corvée de poubelles a pris un tour inattendu : un carton l'attendait près d'un conteneur, un billet d'excuse posé dessus.

Sur le moment, Katie Reed n'a guère prêté attention à ce colis improvisé. C'est en s'approchant qu'elle a repéré le papier, rapporte The Dodo.

© Dolly’s Dream Home Rabbit Rescue

Le message tenait en quelques mots : une excuse, suivie d'une invitation à prendre soin des occupants. Katie a aussitôt compris ce qui se jouait. « J'ai eu le cœur serré », confie-t-elle.

© Dolly’s Dream Home Rabbit Rescue

Un mot d'excuse et 4 paires d'oreilles

Elle s'attendait à y trouver un seul lapin abandonné dans un carton. Or, une fois les rabats soulevés, ce sont 4 lagomorphes qui sont apparus, blottis à l'intérieur et terrifiés.

« Ça a été le plus grand choc », se souvient la directrice, qui ajoute n'avoir pas vraiment eu le temps, sur le moment, de mesurer à quel point la scène était pénible.

© Dolly’s Dream Home Rabbit Rescue

Emmenés à l'intérieur du refuge, les petits compagnons aux longues oreilles ont été examinés. Le constat était préoccupant : âgés de 5 mois seulement, les 4 lapereaux souffraient tous de déshydratation, de maigreur et de la gale des oreilles.

Une fois installés dans un espace sécurisé, ils ont fait l'objet d'un premier plan de soins. Katie leur a par ailleurs choisi des noms : Magic Kingdom, Epcot, Figment et Dole Whip.

Apprivoisés à coups de friandises

Aujourd'hui, les 4 lagomorphes sont en sécurité dans une famille d'accueil. Ils traversent encore ce que Katie appelle la phase de méfiance envers les inconnus, mais, d'après elle, ils se montrent un peu plus hardis de jour en jour.

Comment gagner la confiance de lapins aussi craintifs ? Pour l'heure, l'équipe tente, selon la formule amusée de Katie, d'acheter leur amitié avec des en-cas. « C'est une stratégie de rééducation très sophistiquée, et que les lapins ont tendance à apprécier », plaisante-t-elle.

La suite est déjà tracée. Dès qu'ils seront suffisamment rétablis, les lapereaux seront stérilisés, puis l'association leur cherchera des foyers définitifs, ceux qui adopteront un lapin pour de bon.

« Ils ont eu un assez mauvais départ, mais l'avantage du sauvetage, c'est que nous aidons à écrire la suite de leur histoire », souligne Katie Reed, avant de conclure au sujet de Magic Kingdom, Epcot, Figment et Dole Whip : « Et je dirais que ces quatre-là méritent depuis longtemps une petite vie de lapins d'intérieur, tranquille et gâtée. »