Le mercredi 11 novembre, à Chalou-Moulineux, dans l'Essonne (91), une promenade s'est terminée sans Paulo, un chien typé Malinois de 18 mois. Restée sans nouvelles de lui, son humaine a lancé un appel à témoins, tandis que proches et voisins parcourent les environs à sa recherche.

Dans son appel, relayé sur Facebook, cette habitante de Chalou-Moulineux a raconté que son mari avait emmené ce mercredi-là les chiens de la famille en balade à la cuvette de Mérobert. La femelle est revenue ; mais Paulo, effrayé par un tir de chasseur, n'est pas rentré.

Son humaine l'a décrit comme un animal fin, à la robe foncée, identifié par puce électronique et portant un collier bicolore, orange et noir.

Ce toutou, la famille l'a vu naître, puis grandir au milieu des enfants, et c'est elle aussi qui l'a éduqué. Elle évoque un fidèle compagnon choyé et dorloté, que les plus jeunes réclament en pleurant et dont l'absence pèse sur tout le foyer.

De 8 h à minuit, sur ses traces

Pour signaler la disparition de leur compagnon, ses humains ont multiplié les démarches : ils ont collé des affiches, publié des annonces sur Facebook et sur des sites consacrés aux chiens disparus, et prévenu les mairies, la police, les fourrières ainsi que l'I-CAD. Sans résultat.

Alors les recherches se sont organisées sur le terrain. Dès 8 h et jusqu'à minuit, proches, amis et voisins arpentent les alentours dans l'espoir de croiser sa silhouette. « Une personne l'aurait peut être vu à Saint-Escobille, précise notre interlocutrice, nous recherchons tous les jours notre petit Paulo. »

La famille demande à toute personne qui l'apercevrait de ne surtout pas chercher à l'attraper, mais de prendre une photo et de l'appeler au plus vite. Elle l'imagine terrorisé, se cachant et fuyant sans cesse...

« Un chien ne se volatilise pas ! »

Son adoptante envisage aussi une autre explication : que Paulo ait été volé, ou qu'il soit retenu chez quelqu'un. « Un chien ne se volatilise pas! », a-t-elle écrit, sans toutefois apporter d'élément à l'appui de cette hypothèse.

Son appel à l'aide s'adresse donc aussi à celui ou celle qui détiendrait l'animal, et le supplie de le relâcher. Quant aux habitants du secteur, ils sont invités à jeter un œil dans leurs hangars et leurs garages, et jusque sous leurs voitures.

« J'en appelle à toute l'humanité qui est en chacun de nous, laissez notre chien rentrer chez lui et contactez nous pour guider nos recherches », a imploré cette mère de famille, qui espère de tout son cœur revoir Paulo.