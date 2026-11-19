Du 26 septembre 2026 au 3 janvier 2027, à Souchez (Pas-de-Calais), le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette accueille dans son centre d'histoire une exposition de photographies consacrée aux chiens et aux chats pris dans la tourmente de la Grande Guerre. Mobilisés comme des soldats pour les uns, laissés libres au milieu des décombres pour les autres, ces animaux n'ont pas vécu le conflit de la même manière.

Évoquer les années 1914-1918, c'est d'abord penser aux combattants, aux tranchées et aux paysages ravagés. Pourtant, les animaux ont eux aussi traversé ce conflit, et c'est à ces « poilus » d'un autre genre que s'intéresse « Poilus : Histoire des chats et des chiens de la Grande Guerre », une exposition relayée par ici.fr et dont Juliette Gouesnard est la commissaire.

Parmi les figures mises à l'honneur figure Stubby, présenté comme le chien le plus médaillé du conflit.

© DR / wikicommons

Sauveteurs, estafettes, sentinelles : des chiens mobilisés

Comme les hommes, des chiens ont été mobilisés et intégrés aux armées européennes, chacun étant retenu pour un rôle déterminé à l'avance. Leurs missions étaient au nombre de 4. Certains, rapides et agiles, faisaient office d'estafettes et transmettaient des messages ; d'autres, les sauveteurs, avaient pour tâche de retrouver sur le front les blessés et les malades. Venaient ensuite les sentinelles, chargées de repérer le danger et de donner l'alerte, quelques-unes allant jusqu'à signaler une attaque au gaz, puis les chiens affectés au transport du matériel militaire.

Rien ne leur a été épargné : ces compagnons à 4 pattes ont connu, au même titre que les hommes, les pilonnages d'artillerie, l'épuisement, les gaz et les blessures. Leur sort différait toutefois d'une armée à l'autre. Les Britanniques se montraient les plus attentifs à ce que l'on appellerait aujourd'hui le bien-être animal, un lien d'attachement réel unissant le maître à son chien, quand les Français misaient davantage sur le conditionnement du comportement.

Le bilan, lui, est lourd. Sur les 15 000 chiens mobilisés côté français, 5 321 ne sont jamais revenus ; côté allemand, 30 000 ont été enrôlés et 7 000 tués. Pour l'ensemble du conflit, ce sont ainsi près de 100 000 chiens qui ont été mobilisés.

Une démobilisation sans ménagement

Le 21 novembre 1918, une circulaire ministérielle a ordonné leur démobilisation. Certains de ces anciens du front ont été confiés à des anciens combattants, d'autres rééduqués en vue de nouvelles affectations, tandis que les plus agressifs ou les plus traumatisés, eux, ont été abattus…

Les chats, libres au milieu des ruines

Les chats, de leur côté, n'ont jamais été mobilisés. Une fois les habitants partis, ces petits félins restaient seuls, trouvant refuge aussi bien dans ce qui subsistait des maisons que dans les abris ou les tranchées.

© Radio France - Pascale Thiébold

Ils circulaient librement, et certains franchissaient même les lignes ennemies, pour peu qu'un soldat accepte de les nourrir ! Ces matous représentaient un peu de répit, des compagnons apaisants et un lien avec le « monde d'avant ».

Une image signée John Warwick Brooke et créditée à l'Imperial War Museums en donne une idée : près d'Arras, un officier britannique de la Royal Garrison Artillery, rattaché à la 444e batterie de siège, a été photographié en train de caresser un chaton installé sur un obusier de 12 pouces.

© Brooke, John Warwick (Lieutenant) / Imperial War Museums IWM

Quand la photo adoucit la guerre

Ces scènes de tendresse ne doivent cependant rien au hasard. D'après Juliette Gouesnard, montrer un soldat qui caresse un chien ou porte un chat répond aussi à une intention : ces images contribuent à bâtir un récit de guerre moins violent, qui « atténue la perception de la brutalité du conflit », souligne la commissaire.

Le procédé n'a d'ailleurs rien perdu de son actualité : des soldats ukrainiens ont ainsi publié sur TikTok des vidéos avec des chats afin de récolter des fonds pour leur unité. C'est justement sur une vidéo consacrée à ce thème que se referme le parcours de Souchez.

"Poilus : Histoire des chats et des chiens de la Grande Guerre", exposition gratuite du 26 septembre au 3 janvier 2027 au Centre d'histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette à Souchez (62).