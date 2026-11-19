Dans la région du Panhandle, au Texas, 2 chiens de protection de troupeau accompagnent depuis l'été 2026 des bovins qui pâturent dans les Rita Blanca National Grasslands. Des chercheurs de Texas A&M AgriLife veulent savoir si ces gardiens, en tenant les coyotes à distance, peuvent améliorer les chances de survie du renard véloce, un petit renard indigène dont il resterait moins de 250 individus dans tout l'État, rapportait AgriLife Today le 29 octobre 2026.

Pas plus grand qu'un chat domestique, le renard véloce (Vulpes velox) est la plus petite espèce de renard du Texas. « Le renard véloce dépend de l'écosystème de prairie à herbes courtes qui s'étendait autrefois à travers le Panhandle et jusqu'à l'ouest du Texas », explique Haley Sloan, doctorante à Texas A&M. Ce milieu a toutefois beaucoup reculé : selon Dana Karelus, spécialiste des mammifères au Texas Parks and Wildlife Department, il n'en reste que 40 à 50 %, en raison de la perte et du morcellement de l'habitat.

La végétation plus haute qui a gagné ces terres offre aux coyotes un couvert dont ils profitent, et leur prédation compte parmi les premières causes de mortalité chez le renard véloce, précise la doctorante. À ce jour, le comté de Dallam est le seul du Texas où une population de l'espèce est connue.

© Haley Sloan / AgriLife Today

Modifier le comportement des coyotes par la présence des chiens

C'est précisément ce rapport de force que l'étude de Haley Sloan veut mettre à l'épreuve : des gardiens de troupeau placés auprès de bovins peuvent-ils faire baisser la mortalité des renards en modifiant les habitudes des coyotes et les zones qu'ils fréquentent ? « L'idée est que les chiens de protection jouent essentiellement le rôle d'un prédateur plus grand qui modifie le comportement des coyotes », résume-t-elle. La chercheuse espère que leur présence dissuadera les coyotes et que les petits renards pourront alors s'installer dans les secteurs d'où ces derniers auront été écartés.

Pour les éleveurs, le renard véloce ne pose aucun problème : avec son petit gabarit, il se contente de rongeurs, de végétaux et d'insectes, et ne s'en prend jamais aux bovins, aux ovins ni aux caprins des exploitations.

© Haley Sloan / AgriLife Today

Apprendre à vivre parmi les vaches

Ces chiens sont habituellement placés auprès de moutons ou de chèvres. Bill Costanzo, spécialiste des chiens de protection au Texas A&M AgriLife Extension Service, et ses collègues du centre de recherche de San Angelo ont donc adapté leur façon de procéder pour que les chiots puissent créer un lien avec des bovins beaucoup plus imposants sans courir de risque. « Nous disposons désormais d'un ensemble de procédures pour guider le processus d'attachement entre chiens de protection et bovins », indique-t-il, avec l'espoir d'affiner encore cette démarche et de l'appliquer à plus grande échelle.

© Haley Sloan / AgriLife Today

Avant l'arrivée des gardiens, l'équipe a posé des colliers GPS sur des renards et des coyotes afin d'obtenir un point de comparaison sur leurs déplacements, avant et après l'introduction des chiens, eux aussi munis de colliers. Le projet s'étale sur 3 ans et s'inscrit dans un programme plus large codirigé par John Tomeček, de Texas A&M, et des chercheurs de Texas Tech University, avec un financement du Texas Parks and Wildlife Department.

© Haley Sloan / AgriLife Today

« Les chiens se portent très bien pour l'instant »

Les chiens ont rejoint le troupeau à l'été 2026 dans les Rita Blanca National Grasslands. S'il est encore trop tôt pour mesurer le moindre effet sur les renards, Haley Sloan se montre optimiste. « Je suis heureuse de dire que les chiens se portent très bien pour l'instant », confie-t-elle, ajoutant que l'éleveur engagé dans le projet n'a perdu aucun veau à cause des prédateurs.

Pour la doctorante, ces prairies et la faune qu'elles abritent font partie du patrimoine naturel comme de l'histoire de l'élevage. Et si les coyotes modifient réellement leurs habitudes face aux chiens, les éleveurs pourraient eux aussi y trouver leur compte : leurs veaux seraient moins menacés, surtout pendant la saison des vêlages, tandis que le renard véloce verrait ses chances de survie progresser.