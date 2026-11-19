Après des mois passés en refuge, Scooby, un chien de 8 ans, vivait ce qui devait être son dernier jour : son euthanasie était programmée pour le lendemain matin, à 8 h. Refusant que son histoire s'arrête là, une femme a contacté l'association Good Tails Rescue, comme le rapporte Dog Time . Restait à savoir si sa démarche aboutirait à temps...

Sur la vidéo que Good Tails Rescue a publiée sur son compte @goodtailsrescue, Scooby avançait en laisse sur le trottoir, juste devant le refuge. À l'écran, une question s'affichait : qui était passé tout près de l'euthanasie ce jour-là ?

La réponse n'a pas tardé, puisque le principal intéressé a aussitôt été présenté : c'était lui, Scooby ! À peine annoncé, le toutou a planté un gros bisou sur l'objectif, vers lequel il s'était dirigé sans détour, sa belle tête en plein cadre. C'est d'ailleurs la toute première chose qu'il a faite en sortant.

Difficile d'imaginer que, quelques heures plus tôt, ce même chien vivait ce qui devait être sa dernière journée.

L'association l'a précisé en accompagnement de sa vidéo : l'échéance était fixée au lendemain matin, 8 h, pour ce pensionnaire qui vivait depuis des mois déjà entre les murs d'un refuge.

Un dossier rempli sans attendre

Celle qui s'apprêtait à l'accueillir ne voulait pas que tout se termine ainsi. Elle a donc contacté Good Tails Rescue et rempli son dossier de candidature dans la foulée, avant de s'entretenir par téléphone avec l'association. Au programme de cet appel ? Le passé de ce chien de refuge et tout ce dont il aurait besoin dans son nouveau foyer.

Restait une condition, et pas des moindres : Scooby doit être le seul chien de la maison. Un obstacle ? Pas pour sa bienfaitrice, qui a confirmé qu'elle et sa mère pouvaient lui offrir exactement ce cadre de vie. Toutes les 2 avaient hâte de le ramener chez elles.

Cette réponse rapide a fait toute la différence. Le toutou peut désormais compter sur une association décidée à le sauver et sur une famille impatiente de lui ouvrir sa porte.

Sous la vidéo, des centaines d'internautes ont salué ce nouveau départ, certains remerciant Good Tails Rescue d'être intervenue.

© @goodtailsrescue / Instagram

Du temps et de la patience pour Scooby

La suite ne se fera pas en un jour. L'association prévient que l'installation demandera de la patience. Il faudra laisser à Scooby le temps de souffler, l'équiper et continuer à le soigner pendant qu'il découvre son nouveau cadre de vie.

Sa famille lui a déjà fait une place, et est ravie de lui avoir donner cette chance !