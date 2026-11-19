Ce chien de 8 ans devait être euthanasié le lendemain à 8h, mais une femme contacte l'association (vidéo)
Après des mois passés en refuge, Scooby, un chien de 8 ans, vivait ce qui devait être son dernier jour : son euthanasie était programmée pour le lendemain matin, à 8 h. Refusant que son histoire s'arrête là, une femme a contacté l'association Good Tails Rescue, comme le rapporte Dog Time. Restait à savoir si sa démarche aboutirait à temps...
Sur la vidéo que Good Tails Rescue a publiée sur son compte @goodtailsrescue, Scooby avançait en laisse sur le trottoir, juste devant le refuge. À l'écran, une question s'affichait : qui était passé tout près de l'euthanasie ce jour-là ?
La réponse n'a pas tardé, puisque le principal intéressé a aussitôt été présenté : c'était lui, Scooby ! À peine annoncé, le toutou a planté un gros bisou sur l'objectif, vers lequel il s'était dirigé sans détour, sa belle tête en plein cadre. C'est d'ailleurs la toute première chose qu'il a faite en sortant.
Difficile d'imaginer que, quelques heures plus tôt, ce même chien vivait ce qui devait être sa dernière journée.
L'association l'a précisé en accompagnement de sa vidéo : l'échéance était fixée au lendemain matin, 8 h, pour ce pensionnaire qui vivait depuis des mois déjà entre les murs d'un refuge.
www.instagram.com/reel/Dfnh3WDhejN/
Un dossier rempli sans attendre
Celle qui s'apprêtait à l'accueillir ne voulait pas que tout se termine ainsi. Elle a donc contacté Good Tails Rescue et rempli son dossier de candidature dans la foulée, avant de s'entretenir par téléphone avec l'association. Au programme de cet appel ? Le passé de ce chien de refuge et tout ce dont il aurait besoin dans son nouveau foyer.
Restait une condition, et pas des moindres : Scooby doit être le seul chien de la maison. Un obstacle ? Pas pour sa bienfaitrice, qui a confirmé qu'elle et sa mère pouvaient lui offrir exactement ce cadre de vie. Toutes les 2 avaient hâte de le ramener chez elles.
Cette réponse rapide a fait toute la différence. Le toutou peut désormais compter sur une association décidée à le sauver et sur une famille impatiente de lui ouvrir sa porte.
Sous la vidéo, des centaines d'internautes ont salué ce nouveau départ, certains remerciant Good Tails Rescue d'être intervenue.
Du temps et de la patience pour Scooby
La suite ne se fera pas en un jour. L'association prévient que l'installation demandera de la patience. Il faudra laisser à Scooby le temps de souffler, l'équiper et continuer à le soigner pendant qu'il découvre son nouveau cadre de vie.
Sa famille lui a déjà fait une place, et est ravie de lui avoir donner cette chance !
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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