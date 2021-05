YouCare, le moteur de recherche caritatif, a atteint le million de repas offerts aux animaux des refuges

© YouCare

3 ans après son lancement, YouCare a passé le cap hautement symbolique du million de repas offerts aux animaux des refuges. Le moteur de recherche caritatif créé par une start-up française multiplie les actions en faveur des animaux en détresse.

YouCare continue de progresser. Le moteur de recherche caritatif compte aujourd’hui 130 000 utilisateurs et totalise plus de 4,5 millions de recherches par mois. Ce qui lui a permis de franchir la barre du million de repas offerts aux animaux des refuges début mai.

Lancé au printemps 2018 par des startuppers français, YouCare consacre ses fonds publicitaires, générés à mesure qu’on effectue ses recherches sur ce moteur de recherche, aux associations et refuges qui accueillent et viennent en aide aux chiens, chats et autres animaux en difficulté.

En pratique, un repas est offert à un animal toutes les 45 recherches sur YouCare. Ainsi, plus de 280 refuges indépendants partenaires ont reçu des dons obtenus grâce à ce système solidaire.

Des actions caritatives à l’international, pour le bien-être animal et l’environnement

YouCare, ce sont aussi des actions au profit d’animaux sauvages, à l’instar de celle ayant permis de sauver Kasya, une femelle dauphin enfermée dans un delphinarium en faillite en Iran.

Par ailleurs, YouCare organise chaque année la campagne de dons #CroquetteChallenge pour booster les contributions à destination des structures d’accueil pour animaux. Woopets se place d'ailleurs en 1re position au classement des meilleures communautés ayant apporté le plus de repas.

YouCare a été créé dans le but de permettre à tout un chacun de participer, de manière concrète, à différentes causes en faveur du bien-être animal, de l’environnement et de l’humanité : soutien aux refuges, aux animaux en détresse, reforestation, protection des océans, aide aux populations défavorisées, recherche médicale contre le cancer…

YouCare propose à ses utilisateurs de choisir une parmi les 7 bonnes actions que sont :

1 recherche = 5 grammes de plastique retirés des océans

1 recherche = 3 cm² de récifs coralliens plantés

45 recherches = 1 repas offert aux animaux des refuges

1 recherche = 7 litres d’eau potable offerts aux populations défavorisées

45 recherches = 1 arbre planté là où la planète en a le plus besoin

45 recherches = 10 secondes de recherche médicale contre le cancer

45 recherches = 1 heure de scolarité financée à un enfant défavorisé

Rendez-vous sur le site Youcare.world pour commencer à effectuer vos premières recherches carritatives !