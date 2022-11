Wanimo lance son opération Green Friday pour soutenir le projet de reforestation "Pépinières Caritatives"

Le Green Friday, ou vendredi vert, est un mouvement qui s’inscrit contre les achats impulsifs et promeut la consommation responsable. La frénésie d’achats et la surconsommation ayant un impact environnemental désastreux, Wanimo a décidé d’opter pour ce Green Friday dont les principes sont totalement en accord avec les siens.

Son engagement pour la biodiversité et la cause animale ne date pas d’hier. Pionnier de l’animalerie et du conseil vétérinaire en ligne en France, défenseur de l’adoption responsable (notamment à travers la plateforme SecondeChance.org) et du bien-être animal, Wanimo a adhéré corps et âme au projet de reforestation lancé par YouCare et son label « 1% Pour les Animaux » en juillet dernier, et baptisé « Pépinières Caritatives ».

Ce dernier avait vu le jour à la suite des incendies ayant touché le Sud-ouest de la France au cours de l’été 2022. L’objectif est de produire plus de 50 000 arbres par an et de les replanter dans les régions françaises où la végétation a été mise à mal. Ce qui contribue aussi à préserver ou restaurer les habitats naturels de nombreuses espèces animales. Wanimo avait d’ailleurs déjà fait don de 1000 euros au lancement du projet.

Le Green Friday de Wanimo en pratique : un arbre planté toutes les 5 commandes !

L’opération Green Friday de Wanimo débutera le 25 novembre et durera une semaine, jusqu’au 2 décembre. Une période pendant laquelle toutes les 5 commandes se traduiront par la plantation d’un arbre dans la Pépinière Caritative de YouCare.



1% Pour les Animaux

Wanimo ne sera pas seul dans cette noble démarche ; 30 marques y prendront part en s’engageant, elles aussi, à planter un arbre pour chaque produit vendu dans la sélection de 1500 produits partenaires de l’animalerie en ligne.

Wanimo qui précise, par ailleurs, que ses collaborateurs participeront en personne à la plantation des arbres financés à l’occasion de ce Green Friday.

