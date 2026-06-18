Vrai ou faux : l’utilisation d’un coton-tige est-elle la meilleure méthode pour nettoyer les oreilles de votre chien ?

Contrairement à une idée reçue encore très répandue, le coton-tige ne doit jamais être utilisé pour nettoyer les oreilles de votre chien. Cette opération peut sembler pratique et efficace, mais elle présente en réalité plusieurs risques pour sa santé auditive. Il existe d’autres méthodes simples et sûres pour entretenir les oreilles de votre fidèle compagnon. Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre article.

Vous souhaitez nettoyer les petites oreilles de Médor avec un coton-tige ? Les vétérinaires déconseillent formellement son utilisation chez le chien.

La principale raison est liée à l’anatomie de son conduit auditif qui forme un L. Lorsque vous introduisez un coton-tige, vous ne retirez pas réellement le cérumen. Vous avez plutôt tendance à le pousser plus profondément dans le conduit ! Celui-ci s’accumule alors au fond de l’oreille de votre toutou et peut favoriser les irritations, les infections ou la formation de bouchons.

Autre danger possible ? Une blessure. Un mouvement brusque de votre animal au mauvais moment peut provoquer une lésion du conduit auditif. Dans les cas les plus graves, le coton-tige peut même entraîner une perforation du tympan, une urgence vétérinaire susceptible d’affecter durablement son audition.

Enfin, précisons également que les coton-tiges peuvent irriter la peau très sensible qui tapisse l’intérieur de son oreille et créer un terrain favorable au développement de bactéries ou de levures.

Comment nettoyer les oreilles de votre chien en toute sécurité ?

Pour nettoyer correctement et sereinement les oreilles de votre chien, oubliez tout de suite le coton-tige ! Nous vous invitons à utiliser une solution auriculaire spécialement conçue pour son espèce et recommandée par votre vétérinaire.

Lors de la petite séance de toilettage, soulevez délicatement son oreille et appliquez quelques gouttes du produit à l’intérieur. Massez doucement la base pendant quelques secondes pour décoller les impuretés qui s’y logent et le cérumen. Puis, laissez votre boule de poils secouer naturellement la tête afin d’expulser une partie des résidus. Il ne vous restera plus qu’à essuyer l’entrée de son conduit auditif à l’aide d’une compression propre.

Quid de la fréquence de nettoyage ? En règle générale, il est conseillé d’entretenir ses jolies petites oreilles au moins une fois par semaine. Les races canines aux oreilles longues ou tombantes, comme les Bassets ou les Cockers, réclament une surveillance accrue, car elles sont particulièrement sujettes aux otites. À noter également qu’un nettoyage trop fréquent risque de déséquilibrer le conduit auditif de votre animal. Ainsi, veuillez vous référer aux recommandations de votre vétérinaire.

Le conseil de Woopets : comment reconnaître une otite chez votre chien ?

L’otite est l’une des affections auriculaires les plus courantes chez nos amis les chiens. Plus elle est détectée tôt, plus elle est facile à traiter.

Plusieurs signes doivent vous alerter :

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Votre fidèle compagnon se gratte fréquemment les oreilles.

Il secoue souvent la tête.

Ses oreilles dégagent une mauvaise odeur.

Vous observez des rougeurs ou des écoulements au niveau du conduit auditif.

Il semble gêné ou avoir mal lorsque vous touchez ses oreilles.

Face à ces symptômes, évitez l’automédication et ne tentez pas un nettoyage intensif. Certaines otites nécessitent des traitements spécifiques et un nettoyage inadapté peut aggraver la situation.

La meilleure attitude à adopter consiste à prendre rapidement rendez-vous chez votre vétérinaire. Celui-ci examinera le conduit auditif de votre toutou, identifiera l’origine du problème et prescrira le traitement le plus adapté.