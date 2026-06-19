Voyant un lapin tombé dans la piscine de ses maîtres, cette chienne agit en héroïne et lui sauve la vie (vidéo)

Tombé dans une piscine dont il ne parvenait pas à s’extraire, un lapin a dû son salut à l’intervention aussi rapide qu’attentionnée d’une chienne. La scène, captée par une caméra de surveillance, a rempli de fierté sa propriétaire.

Michelle Owens, qui vit dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), avait récemment constaté l'arrivée d'une famille de lapins sur sa propriété, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Sa chienne Carley Mae, une croisée Berger Allemand, n'en était pas mécontente non plus.

« Elle est très gentille. Elle les observe par la fenêtre et aime parfois les poursuivre si elle en a l'occasion », dit d'elle sa maîtresse à The Dodo .

Le plus souvent, ils ne font leur apparition que très tôt le matin ou pendant la nuit. Carley Mae n'avait jamais pu véritablement approcher l'un d'eux, mais elle a fini par en avoir l'occasion et elle s'est d'ailleurs illustrée par sa bienveillance et sa vigilance au passage. La chienne a ainsi prouvé que la médaille Wonder Woman qu'elle porte au collier correspond parfaitement à sa personnalité.



Michelle Owens

Ce jour-là, Michelle Owens était en déplacement. Elle avait demandé à une amie de garder sa maison et de s'occuper de Carley Mae pendant son absence.

La chienne se trouvait dans le jardin quand elle a repéré quelque chose dans la piscine ; c'était l'un des lapins qui venait d'y tomber et qui était en grande détresse, car il ne parvenait pas à sortir de l'eau.

Elle a tout de suite endossé son costume de super-héroïne et est passée à l'action. Elle a suivi le lagomorphe de près pendant qu'il tentait de surnager le long du bord de la piscine. Quand il s'est retrouvé à sa portée, au niveau de l'escalier, Carley Mae n'a pas manqué l'opportunité ; elle l'a attrapé et déposé par terre.

Emotion et fierté

Le sauvetage du lapin par la chienne a été filmé par la caméra de surveillance, et la vidéo postée sur Facebook. La voici :

Le lapin est resté immobile un court instant, puis s'est relevé et a couru rejoindre sa famille. Il s'en est parfaitement remis.

Michelle Owens a découvert ces images en rentrant à la maison. L'attitude de son amie à 4 pattes l'a émue et rendue encore plus fière. « Elle a eu droit à une friandise supplémentaire, des compliments et de bonnes gratouilles au ventre », assure-t-elle.

A lire aussi : Seule contre l'avis de ses collègues, elle refuse d'abréger les souffrances d'un chiot paralysé à cause d'une forme grave du tétanos et réussit l'impossible



Michelle Owens