Vivre avec des oiseaux à bec crochu : les invités experts vous disent tout dans "La Touche Animale"

Le 15e numéro du show La Touche Animale diffusé mardi soir a été riche en enseignements autour du monde du perroquet et de ses cousins psittaciformes grâce à l’intervention d’Alice Zenoni et Alan Braichet, les invités de Yoann Latouche.

Si vous n’avez pas vu cet épisode en direct, vous pourrez vous rattraper en regardant le replay que voici :

Les oiseaux dont il est question vivent très longtemps, des dizaines d’années pour la plupart. Certains survivent même à leurs propriétaires et peuvent connaître plusieurs familles durant leur existence. Acheter ou adopter un bec crochu est donc un engagement et une responsabilité sur le très long terme. Cela ne doit pas se faire sur un coup de tête et sans disposer de connaissances bien spécifiques.

Autrement, l’animal risque de devenir malheureux et, dans certains cas, d’être abandonné. Des abandons, justement, la vétérinaire Alice Zenoni en rencontre régulièrement dans le cadre de son travail à la clinique lilloise où elle et ses collègues traitent principalement des oiseaux et des NAC.

Si reprendre un perroquet ayant eu un autre propriétaire est possible, la gestion de l’animal n’est pas toujours simple, surtout lorsqu’il est âgé et a un certain passé, comme l’explique Alan Braichet, passionné de perroquets qui intervient auprès des particuliers et des professionnels depuis des années.

S’adresser aux bonnes personnes pour avoir les informations adéquates

Le risque est de se retrouver face à d’importants problèmes comportementaux, liés souvent à une méconnaissance des besoins du volatile aussi bien en termes d’environnement ou d’activité que d’alimentation. Le manque d’interactions sociales favorise, lui aussi, ce genre de trouble. Un point que souligne Alice Zenoni, qui prend toujours le temps de sensibiliser les propriétaires à la nécessité de respecter les besoins sociaux de l’oiseau et donc de ne pas l’adopter seul.



Alice Zenoni / Facebook

A qui s’adresser, justement, quand on cherche un oiseau à adopter ou à acheter, qu’il s’agisse du premier ou d’un compagnon pour l’animal que l’on a déjà ? La vétérinaire conseille de se renseigner auprès de la CDE (Club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques), association qui délivre notamment les bagues et dont les éleveurs membres sont généralement fiables.

Alice Zenoni et Alan Braichet préconisent tous les 2 à l’acheteur de discuter avec l’éleveur, de visiter, dans la mesure du possible, son élevage pour voir les conditions de vie des oiseaux.

Vol libre, activité et espace pour le bonheur de l’oiseau

Pour revenir aux problèmes comportementaux évoqués plus haut, le plus couramment rencontré chez les psittaciformes est le piquage, qui consiste à s’arracher les plumes. Dans bon nombre de cas, un manque de stimulation et d’activité est à l’origine de ce problème. Les volatiles ont, par essence, besoin de voler, et le fait d’en être privé engendre forcément de la frustration chez eux.

C’est pourquoi Alan Braichet privilégie les modes et cadres de vie où les oiseaux peuvent pratiquer le vol libre. Il rappelle toutefois que cela nécessite beaucoup de travail et d’entraînement en amont afin de réduire le risque de perte de l’animal ou même d’accident. Le spécialiste s’oppose notamment à la restriction alimentaire, méthode consistant à priver l’oiseau de nourriture pour ensuite l’inciter à revenir par les aliments. Il suggère de demander conseil à des experts comme Margaux Deman, comportementaliste aviaire qu’Alice Zenoni cite également et qui donne des formations dans ce domaine.



Alan Braichet / Instagram

Sur le plan de l’alimentation, Alan Braichet déconseille les extrudés, qu’il estime inadaptés à l’évolution des besoins nutritionnels du perroquet et trop riches en sucre. A l’inverse, un mélange de graines sèches, trempées et germées, des fruits, des légumes et des compléments (protéines, vitamines, calcium…) sont davantage en adéquation avec les apports réclamés par l’organisme de l’animal.

Les invités ont également abordé la question de l’habitat des psittaciformes. Tous 2 recommandent la semi-liberté. Autrement dit, plutôt que d’enfermer les oiseaux dans des cages, le mieux est de leur consacrer une pièce sécurisée avec, idéalement, l’accès à une volière extérieure. Plus ils disposent d’espace, plus ils pourront s’épanouir. D’autant plus que bon nombre d’oiseaux vivant en cage et ayant tendance à en ronger les barreaux souffrent d’intoxication aux métaux lourds. Des cas que la vétérinaire dit avoir fréquemment rencontrés à la clinique.

Voilà donc l’essentiel de ce qui a été dit lors de ce passionnant rendez-vous organisé sur le thème des oiseaux à bec crochu, et à l’occasion duquel de nombreuses questions de spectateurs ont été posées aux invités. Ces derniers y ont apporté des réponses claires et instructives, tout comme ils l’ont fait avec Yoann Latouche.

Le prochain épisode de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 13 décembre, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.