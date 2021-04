Victime d’un accident l’ayant privé d'une patte avant, ce chien a développé sa propre technique pour marcher

Bien que privé de ses pattes avant, Dexter ne s’est pas laissé abattre et a repris le cours normal de sa vie. Il s’est surtout remis à marcher de manière assez surprenante : debout sur ses pattes arrière, comme un humain. Une particularité qui lui vaut une certaine notoriété.

Ouray, petite ville du Colorado (Ouest des Etats-Unis), est connue pour les paysages pittoresques qu’elle offre au cœur des monts San Juan, mais aussi désormais pour un habitant assez spécial. Il s’agit de Dexter, un Epagneul Breton de 6 ans. Un reportage de la chaîne 9 News lui a été consacré ce jeudi 8 avril.

Ce qui vaut à ce chien d’être célèbre chez lui comme ailleurs dans le monde, c’est sa manière de marcher. Dexter se déplace, en effet, en étant dressé sur ses pattes arrière. C’est même de cette façon qu’il court lorsque sa propriétaire Kentee Pasek le promène en laisse.

Une habitude qu’il a depuis 5 ans et un drame qui avait failli lui coûter la vie. En 2016, Dexter n’avait été adopté par Kentee Pasek que depuis peu, quand il s’est échappé de la maison, attiré par un cerf. En traversant la route, le chien a été renversé par un camion. Sa famille, qui avait déjà perdu 2 chiens en 2 ans, a tout fait pour le sauver.

On a dû l’amputer d’une patte avant et l’autre est devenue quasiment inutilisable. Après plusieurs opérations et une longue rééducation, Dexter s’est spontanément mis à marcher debout, sur ses membres arrières. Une attitude qui montre à quel point les chiens sont doués pour s’adapter à toutes sortes de situations et qui illustre leur formidable détermination.

Un chien bipède, star des réseaux sociaux

Les habitants d’Ouray et les visiteurs adorent Dexter. Lorsqu’ils le croisent, ils s’arrêtent souvent pour le caresser, lui offrir une friandise et échanger quelques mots avec sa maîtresse.

Le chien est tout aussi populaire sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, où il est suivi par plus de 65 000 abonnés. Une notoriété qui profite aussi à Kentee Pasek, puisqu’elle lui permet de rester active et de garder le moral après la perte de son emploi à cause de la pandémie de Covid-19. Répondre aux nombreux messages reçus quotidiennement et alimenter régulièrement ses comptes par des vidéos et images, cela lui donne de quoi occuper ses journées.

Elle a même été contactée par le comédien Louie Anderson, qui a prêté sa voix à Dexter dans des vidéos devenues virales. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été diffusées lors de la célèbre émission « Late Night with Jimmy Fallon ».

