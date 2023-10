Une vétérinaire tombe sous le charme d'un chien malheureux et trouve un moyen de lui redonner le sourire

Melissa Ogg, vétérinaire, exerce en Californie depuis un bon nombre d’années. Chaque jour, elle rencontre tous types d’animaux, et certains ont le don de marquer son esprit plus que d’autres, comme l’a fait le petit Sancho, un adorable Chihuahua.

Un chien en détresse

Ce chien sénior est arrivé dans son cabinet il y a quelques mois alors qu’il était en piteux état : à cause d’un diabète de stade avancé, il a dû être admis en soins de réanimation. Les vétérinaires ne donnaient pas cher de sa peau, car il a été pris de convulsions et son cœur s’est arrêté.

Heureusement, le personnel vétérinaire a réussi à le réanimer, mais ses analyses sanguines ont montré qu’il était en crise diabétique et qu’il souffrait d’insuffisance rénale. Il a donc été transmis au Veterinary Emergency Group (VEG) de San Ramon, en Californie, pour des soins intensifs.

© Melissa Ogg

L’équipe du VEG a immédiatement donné à Sancho le traitement dont il avait désespérément besoin, et son état s’est amélioré au bout de 4 semaines. Ce devait être la fin d’une longue bataille pour le Chihuahua, pourtant, un nouveau drame s’est abattu sur lui : son propriétaire, malade lui aussi, est tragiquement décédé.

Le cœur brisé, les membres du VEG ont reçu une demande inattendue. « La fille de ce monsieur nous a demandé si quelqu’un d’entre nous serait prêt à l’adopter, car elle ne pouvait pas le prendre et elle était si heureuse des soins qu’il a reçus ici », explique Melissa Ogg au Daily Paws.

Une nouvelle aventure

C’est cette dernière qui a décidé de ramener Sancho chez elle et de l’adopter, dans le but de lui offrir la plus belle des fins de vie. Et aujourd’hui, le Chihuahua profite pleinement de cette nouvelle aventure !

© Melissa Ogg

A lire aussi : Un chien trouve une manière touchante d'exprimer son admiration pour son ami félin (vidéo)

Le diabète de Sancho est mieux contrôlé, et le canidé s’adapte très bien à ses nouveaux colocataires à 4 pattes : Penny, l’autre chien de ses maîtres, et Gremlin et Littlefoot, leurs 2 chats. Sancho est le plus heureux des toutous lorsqu’il entend le sac de croquettes s’ouvrir à l’autre bout de la pièce, mais sa maîtresse s’efforce de lui faire retrouver un poids sain. Le Chihuahua adore également se promener dans le quartier ou s’enfouir sous les couvertures à l’heure du coucher.

« Il dort à côté de mon mari toute la journée lorsqu’il fait du télétravail, puis il nous colle tous les 2 après le travail, a confié Melissa. C’est le plus adorable des chiens, et nous nous sentons très chanceux qu’il ait rejoint notre famille. »