Une vétérinaire sauve la vie d'un chien à 3 pattes et l'adopte (vidéo)

Une vétérinaire du Colorado et sa famille sont tombés sous le charme d’un chien amputé qu’elle avait sauvé et soigné. Les liens qui s’étaient créés entre eux sont devenus si forts qu’il leur était inenvisageable de séparer de l’animal.

Des bénévoles avaient découvert un chien blessé sur le bord d’une route à Colorado Springs, dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis). Il venait très probablement d’être percuté par une voiture et avait le pelvis fracturé. Ils l’ont alors emmené au refuge de la Humane Society of the Pikes Peak Region, où il a été pris en charge par une vétérinaire du nom de Sue Lynch, rapporte People.

C’est cette dernière qui l’a opéré à la clinique Colorado Canine Orthopedics. L’intervention s’est parfaitement déroulée, mais Sue Lynch a constaté par la suite que ce croisé Chihuahua présentait de graves lésions nerveuses à la patte arrière droite. La vétérinaire n’a eu d’autre choix que de l’amputer pour soulager le canidé de la douleur atroce que cela lui causait.

Jim mène désormais une vie heureuse au sein de sa nouvelle famille malgré sa patte en moins

Pendant l’hospitalisation du chien, qu’elle a appelé Jim, le Dr Lynch commençait déjà à s’attacher à lui. Il a poursuivi sa convalescence chez elle. En étant sa famille d’accueil, la vétérinaire, son mari et leur fille sont devenus de plus en plus proches de lui, si bien qu’ils ne pouvaient plus imaginer le laisser repartir. Ils ont alors décidé de l’adopter.

D’ailleurs, ils n’ont pas été les seuls à tomber amoureux de Jim. Elvita, chienne soignée et adoptée, elle aussi, par Sue Lynch, l’a tout de suite adoré.

« Il a un tempérament incroyable et il me suit toute la journée », raconte sa nouvelle maîtresse au sujet de Jim. « Je l'aime tellement. Ma famille l'aime aussi », poursuit-elle, avant d’ajouter qu’il court et joue avec Elvita comme s’il avait toutes ses pattes.