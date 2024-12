Une toiletteuse pour chiens met tout en œuvre pour retrouver l’animal de sa cliente, qui a fugué lors d’une session

Exaltation et soulagement se lisent sur le visage de Tamara Fournier, qui pose avec sa chienne Bella dans la neige. Si la Canadienne est si heureuse, c’est parce qu’elle recherchait l’animal depuis 5 jours. Aujourd’hui, les amies tentent d’oublier ce terrible incident et de se concentrer sur l’avenir.

Tout a commencé une veille de week-end, quand Tamara a déposé sa chienne chez sa toiletteuse habituelle. En attendant d’être pouponnés, les animaux sont généralement placés derrière une clôture. Mais l’un des quadrupèdes présents ce jour-là a trouvé comment se faufiler sous la barrière pour sortir du parc. Bella l’a vu agir et l’a suivi, rapportait Global News.

Des moyens importants

Le personnel a immédiatement repéré les animaux, mais en l’espace de quelques secondes, Bella s’est précipitée à l’extérieur par une porte ouverte. L’instant d’après, la chienne était introuvable. Sa propriétaire a été contactée et s’est immédiatement mise à sa recherche. La toiletteuse, rongée par la culpabilité, a également participé aux investigations et fourni de grands moyens pour retrouver l’animal de sa cliente.

Elle a mis à disposition une récompense de plus de 2 000 euros pour quiconque parviendrait à récupérer la boule de poils. Elle a aussi financé des drones thermiques et les autres frais débloqués pour les recherches.

Tenielle Schaan / Facebook

Un dénouement réconfortant

De son côté, Tamara recevait de nombreux signalements de personnes qui pensaient avoir vu la chienne. Malheureusement, à chaque fois, cela ne menait à rien, jusqu’au dernier. Cette fois, une femme était persuadée avoir repéré Bella et sa propriétaire, accompagnée des personnes qui l’aidaient ce jour-là, s’est précipitée sur les lieux.

A lire aussi : Une famille d'accueil pleure de joie quand un chien décide de lui accorder sa confiance et la câline pour la première fois (vidéo)

Toutes ont suivi les empreintes de pas laissées par la chienne dans la neige et l’ont finalement localisée. Tamara a pris Bella dans ses bras avec beaucoup d’émotion et a indiqué qu’il s’agissait du plus beau jour de sa vie. Bella a été emmenée chez un vétérinaire et a pu rentrer chez elle tout de suite : « Bella va bien. Elle est encore un peu épuisée, comme nous tous, mais elle se réhabitue très rapidement à la maison. Sa santé physique est bonne, de façon générale », partageait André Fournier, l’époux de Tamara.