Une semaine après la disparition de son chien d’assistance, un ancien militaire traumatisé reçoit le coup de fil qu’il espérait tant

Après une semaine d’angoisse et de nuits blanches, un ancien soldat souffrant de trouble de stress post-traumatique a enfin retrouvé son chien d’assistance. L’animal avait été repéré et recueilli à quelques kilomètres de son domicile.

Le chien disparu d’un vétéran de l’armée américaine a été retrouvé sain et sauf et restitué à son propriétaire soulagé, comme le rapportait WYTV ce jeudi 11 novembre.

Nick Rankin vit à Boardman, dans l’Etat de l’Ohio. Ancien membre de l’armée de terre des Etats-Unis, il avait combattu en Afghanistan et en était revenu psychologiquement marqué. Atteint de stress post-traumatique, son quotidien devenait infernal, jusqu’à l’arrivée dans sa vie de Fossy. Ce Berger Allemand était devenu son chien de thérapie, l’aidant à surmonter ses difficultés.



Nick Garrett / Facebook

Il y a 2 semaines, Nick Rankin et son ami à 4 pattes quittaient New York pour s’installer dans l’Ohio. 7 jours plus tard, le vétéran s’apercevait de la disparition de Fossy. Commençait alors pour lui une dure épreuve, tout comme pour son compagnon ; on imagine la peur que le Berger Allemand pouvait ressentir en étant perdu dans cet environnement qu’il ne connaissait pas encore, privé de son foyer et de son maître.



Nick Garrett / Facebook

Nick Rankin n’avait cessé de le chercher depuis. Son appel à l’aide avait été entendu par Michael Chapel, qui habite à un peu plus de 6 kilomètres de là. Lorsque cet homme a vu un chien ressemblant à Fossy surgir des bois et s’approcher de sa maison, il a immédiatement réagi.

Réunis pour le Jour des Vétérans

Il a commencé par lui laisser de la nourriture, puis a contacté les autorités. Ces dernières ont installé une cage-piège avec des friandises derrière la grange de Michael Chapel. 12 heures plus tard, ce jeudi 11 novembre à la mi-journée, Fossy était capturé en toute sécurité dans le dispositif.

Michael Chapel a appelé Nick Rankin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Les retrouvailles entre le chien et son humain ont été pleines d’émotion. L’ancien militaire a remercié M. Chapel, la communauté et la police pour leur précieuse aide.

A lire aussi : Un couple sacrifie une somme énorme pour sauver un Husky du commerce de la viande (vidéo)



Nick Garrett / Facebook

Pour lui, le fait que Fossy soit de retour un 11 novembre, Jour des Vétérans aux Etats-Unis et coïncidant avec la commémoration de l’Armistice, ajoute à la magie du moment.