Une professeure refuse le chien d'assistance d'une étudiante, une pétition demandant son licenciement est lancée

Une pétition appelant les responsables de l'Université George Washington à licencier une professeure a été lancée au début du mois de février. La raison ? Elle a refusé le chien d'assistance d'une étudiante dans sa classe.

La pétition est en ligne depuis moins d'une semaine, mais elle a déjà dépassé les 4 000 signatures. Cette dernière réclame le licenciement de Marie Matta, une professeure d'université, rapporte un article paru le 3 février 2022 dans les colonnes du GW Hatchet.

Cette requête a été adressée à la direction de l'établissement après que le chien d'assistance de Liza Malinsky, étudiante en commerce, a été refusé dans la classe en raison de l'absence de papier administratif.

Selon la jeune femme, le service de soutien aux personnes handicapées (Disability Support Services / DSS) lui aurait pourtant assuré au début de sa formation qu'elle n'avait pas besoin d'une lettre officielle pour suivre les cours avec Charlie, son partenaire canin. Lors d'une session en ligne au printemps, Liza Malinsky aurait indiqué cet élément à Mme Matta.

Toutefois, lors d'un cours en présentiel le 25 janvier, la présence de Charlie a été interdite par la professeure. Les 2 femmes ont même eu une altercation à ce sujet devant les autres étudiants. Mme Matta a affirmé avoir discuté de ce problème avec le DSS, avant l'arrivée de Liza et de son compagnon à 4 pattes dans sa classe. Mais d'après l'étudiante qui a recontacté le service dans la journée, ce dernier a répété que le chien d'assistance était bel et bien autorisé. Une micmac qui semble complexe...

La professeure aurait réagi de manière excessive

La professeure aurait pointé du doigt un autre problème : Charlie est un Pitbull. À la suite de ce différend, un agent du George Washington Police Department est intervenu pour calmer les ardeurs de chacune. Après les explications de Mme Matta, l'officier a demandé à Liza Malinsky de sortir de la pièce pour discuter. La jeune femme a montré à l'agent les courriels du DSS confirmant son droit.

Mercredi 2 février, la propriétaire du chien a reçu des excuses de la part de Mme Matta. Cette dernière lui aurait notamment confié avoir réalisé que ses informations s'avéraient incorrectes. En outre, elle a reconnu « la douleur et la détresse » que cette situation fâcheuse a causées à son interlocutrice. « Je m'engage à apprendre de cette expérience et à avancer de manière plus productive pour favoriser votre inclusion scolaire et celle de vos pairs », a jouté Mme Matta dans son courrier électronique.

Malgré tout, cette histoire n'a pas été digérée pas de nombreux membres de la communauté universitaire. Une camarade de Liza Malinsky a lancé une pétition sur le site web change.org. « En tant que communauté GW, nous devons nous unir pour soutenir Liza Malinsky et tous ceux pour lesquels elle se bat », a-t-elle indiqué.

Un autre étudiant, présent lors des faits, a estimé que leur professeure avait réagi de manière excessive. « C'était comme si elle essayait de donner l'impression que Liza était une personne agressive avec un chien agressif, et que tout le monde était en danger, alors que ce n'était tout simplement pas ça du tout », a déclaré le jeune homme.

Une myriade d'organisations étudiantes, ainsi que le Collectif des étudiants handicapés, ont condamné le comportement de Mme Matta et ont ouvertement témoigné leur soutien à Liza Malinsky sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure, la porte-parole de l'université n'a pas révélé si les responsables de l'établissement prévoyaient de prendre des mesures disciplinaires contre Mme Matta. Une affaire qui aura causé beaucoup de remue-ménage sur le campus.