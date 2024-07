Une policière pleure en découvrant l'état d'un chien maltraité, mais retrouve le sourire en contemplant sa guérison 2 mois après son sauvetage

Le 16 mai, des agents du New York Police Department (NYPD) ont sauvé la vie d’un chien maltraité après avoir reçu plusieurs signalements. L’état catastrophique de la victime avait provoqué des larmes chez l’une des policières chargée de l’emmener dans un hôpital vétérinaire. 2 mois plus tard, la boule de poils a retrouvé ses sauveurs lors d’une rencontre chargée en émotion.

Rocket est un survivant. Le Caniche, âgé d’un an, a subi des actes de maltraitance inimaginables. En raison des coups violents émis par sa propriétaire, le jeune chien s’est retrouvé en état de choc, avec une gueule en sang, une fracture du fémur et des lésions cérébrales.

La pauvre bête a été arrachée des griffes de son bourreau, grâce à plusieurs signalements effectués auprès des forces de l’ordre. Sa propriétaire, une femme de 26 ans, a été accusée de cruauté aggravée envers un animal.

© NYPD (capture d'écran)

La policière qui a sauvé le chien a pleuré en voyant son état

Le jour du sauvetage, l’agent Kelsey Garcia a tenu à porter le chien et à le conduire en urgence jusqu’à l’hôpital vétérinaire le plus proche. Bouleversée par l’état critique de cette âme innocente, elle n’a pu retenir ses pleurs.

Kelsey a gardé le Caniche dans ses bras jusqu’à leur arrivée à l’Animal Medical Care Center (AMC), et l’a confié à l’équipe de soigneurs en ayant les larmes aux yeux. Durant des semaines, Rocket a bénéficié de soins médicaux intensifs et de séances de physiothérapie.

Grâce aux signalements, à l’intervention héroïque des agents de police et au dévouement des vétérinaires, la boule de poils s’est complètement rétablie !

© ASPCA

« Rocket est prêt pour le prochain chapitre de sa vie »

Le 17 juillet, toutes les personnes ayant contribué au sauvetage de Rocket se sont réunies pour voir le chemin qu’il a parcouru, rapporte Our Town. Kelsey Garcia a pu revoir, non sans une grande émotion, cet adorable petit chien qu’elle tenait absolument à tenir dans ses bras bienveillants et à sauver 2 mois plus tôt.

« Malgré ses blessures graves, Rocket s’est battu pour sa vie et a fait preuve d’une résilience incroyable, déclare un porte-parole de la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA), Rocket est prêt pour le prochain chapitre de sa vie. »

Non seulement le Caniche est totalement guéri, mais il a aussi été adopté par des personnes merveilleuses ! « Rocket s’est remis de ses blessures potentiellement mortelles et se prépare à rentrer chez lui avec sa nouvelle famille aimante, précise la vice-présidente de l’organisme, le voir courir, jouer et se blottir contre ses soignants montre l’importance du travail de l’ASPCA. »

Avec une nouvelle famille qui promet de l’aimer et de prendre soin de lui pour le restant de sa vie, Rocket est certainement le chien le plus heureux au monde !