Une petite chute du canapé envoie une chienne à la clinique vétérinaire pour des symptômes inquiétants mais se rétablit après plusieurs semaines

Les chiens sont généralement très expressifs et lorsqu’ils sont heureux, ce n’est pas à moitié ! Patch était tellement excitée de retrouver l’un de ses proches qu’elle est tombée du canapé. La chute, a priori anodine, a été en réalité très violente pour la chienne, qui a dû être emmenée aux urgences.

Frances West a eu la peur de sa vie après que sa chienne Patch, une femelle Jack Russell, se soit mise à hurler de douleur. C’était à la suite d’une malencontreuse chute qui n’a pas été sans conséquences pour l’animal. Heureusement, une prise en charge rapide a permis d’atténuer sa souffrance.

La journée avait pourtant bien commencé et Frances attendait la visite de Tracey, sa fille, tandis qu’elle était chez elle avec Patch. Cette dernière était sur le canapé et a entendu la femme arriver dans l’allée. Heureuse de la revoir, elle s’est empressée de descendre du sofa et a fait une mauvaise chute.

Des gémissements de douleur

Au départ, Patch ne montrait aucun signe de malaise. Elle est restée silencieuse jusqu’à ce que Tracey reparte, s’est endormie, puis a commencé à gémir en se réveillant. Ses gémissements se sont transformés en cris de douleur, lesquels ont fortement inquiété sa maîtresse : « Elle souffrait tellement que j’étais sûre que nous allions la perdre. J’étais pétrifiée, je hurlais et je pleurais » confiait la dame à Vets Now.

Consciente que sa chienne avait peut-être un problème grave, elle l’a conduite dans une clinique de Vets Now, à Dundee (Écosse) et l’animal a été pris en charge par les vétérinaires. C’était sa patte avant droite qui la faisait souffrir, mais ces derniers n’ont détecté aucune fracture, ni déplacement des articulations, ce qui était déjà une bonne nouvelle.

A lire aussi : Une famille qui désespérait de retrouver son chien s'étant échappé de chez sa dog-sitter apprend qu'on l'a retrouvé au même endroit 2 ans plus tard

Un long rétablissement

Mise sous analgésiques, Patch a aussi bénéficié d’un traitement pour guérir. Elle est sortie de la clinique le jour suivant pour être transférée chez son vétérinaire et a aussi poursuivi ses soins après être rentrée chez elle. Il lui aura fallu plusieurs semaines pour retrouver l’usage normal de sa patte, mais elle se sent mieux désormais.

De son côté, Frances lui a bloqué l’accès au canapé avec de nombreux coussins pour éviter d’avoir à revivre une telle situation.