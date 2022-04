Une personne entend des cris près d'une poubelle et découvre 3 chatons ligotés dans un sac ! (Vidéo)

Un résident de Philadelphie (États-Unis) a fait une découverte révoltante. 3 chatons ont été ligotés, enfermés dans un sac en plastique, puis jetés à la poubelle, comme de vulgaires déchets.

3 jeunes vies innocentes ont été sauvées d'une mort atroce. Un habitant de Philadelphie s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Ce dernier a entendu des cris, provenant d'une poubelle. Intrigué, il s'est approché et a découvert un sac en plastique renfermant un trio de chatons.

Le bon Samaritain, sensible à la détresse des créatures chétives, les a immédiatement remises entre les mains bienveillantes des bénévoles de l'association Stray Cat Blues, rapporte le média 6 abc.

Lucky to be alive:

Peanut, Walnut, and Cashew were found tied up in trash bag in North Philadelphia.



They are calling these little fellas, the mixed nuts! They are absolutely adorable, their story tonight on @6abc pic.twitter.com/wcNJbkTTqo — Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) April 9, 2022

Les 3 frères seront proposés à l'adoption

Balancer des chatons comme de simples ordures, un acte tout simplement odieux. Personne ne sait depuis combien de temps les boules de poils étaient emprisonnées dans le noir. Mais grâce à une rencontre salvatrice, Peanut, Walnut et Cashew sont aujourd'hui sains et saufs.

Skye, une bénévole, s'est constituée famille d'accueil et les dorlote au quotidien. Selon nos confrères d'outre-Atlantique, « elle les nourrit au biberon toutes les quelques heures ». Plusieurs semaines après leur sauvetage, les jeunes félins bénéficient d'une excellente santé et ont beaucoup de peps !

Say hello to Peanut ???????? he may be the smallest of the bunch, but he’s the loudest! @6abc



** Full disclosure, I stopped recording so he wouldn’t fall off me! ** pic.twitter.com/R1oYiSS0gf — Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) April 9, 2022

Dans le sac-poubelle, Peanut, Walnut et Cashew seraient certainement morts d'asphyxie, si personne ne les avait sortis de là. Le résident qui les a découverts et l'équipe de Stray Cat Blues leur ont offert une seconde chance. Une seconde chance qui, malheureusement, n'est pas accordée à tout le monde...

Lorsqu'ils seront en âge, les 3 frères seront proposés à l'adoption. « Nous voulons qu'ils trouvent les meilleures maisons possibles, que ce soit ensemble ou séparément. Nous voulons juste qu'ils aient leur fin heureuse », a déclaré une volontaire.

Désormais entre de bonnes mains, nous ne pouvons que leur souhaiter un avenir radieux. Peanut, Walnut et Cashew ont tant de choses à découvrir !