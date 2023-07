Une nouvelle vidéo de Dmitri le chat aveugle dévoile l'adorable rituel matinal qu'il partage avec son humaine

Emma Pelkiewicz avait offert foyer, amour et sécurité à Dmitri au moment où ce chat en avait le plus besoin, et il ne l’oublie jamais. La gratitude que le minet devenu aveugle ressent à son égard, il l’exprime au quotidien et leur complicité ne fait que se renforcer de jour en jour.

Nous vous avions déjà parlé de cet adorable duo début 2022. Le chat tabby errait dans les rues d’Athènes, en Grèce, et était très mal en point. Il souffrait, en effet, d’une infection oculaire grave.

Les vétérinaires n’avaient eu d’autre choix que de lui retirer les yeux pour lui sauver la vie. Par la suite, une association de protection animale britannique l’avait recueilli et lui avait trouvé une adoptante.

Emma Pelkiewicz, qui habite Londres, était « tombée amoureuse de lui » en lui rendant visite. Elle se souvenait notamment comment Dmitri « se frottait contre [son] pied quand [elle était] entrée dans la pièce ». Elle savait dès lors qu’elle devait l’adopter.



Depuis, le chat à la robe tigrée mène une vie heureuse et épanouie. La cécité n’a en rien ébranlé sa joie de vivre. Elle n’a fait qu’accentuer son côté affectueux.

Des millions d’admirateurs

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les vidéos de lui sur TikTok, le compte qui lui est consacré étant suivi par 2,6 millions d’abonnés.

Postée le 14 juillet dernier, l’une de ces séquences est particulièrement touchante. Relayée par Parade Pets, elle montre comment Dmitri vient dire bonjour à sa maîtresse tous les matins.

Guidé par la voix de sa bienfaitrice, le félin saute sur le lit puis la rejoint pour un long et adorable câlin.

Dans une autre vidéo, mise en ligne 6 jours plus tôt et totalisant 8,4 millions de vues, Dmitri appelle son humaine en miaulant, puis s’endort paisiblement dans ses bras.

