Une nouvelle matière textile à partir des poils de votre chien ?

Photo d'illustration

Que faire des poils morts de son chien obtenus après le brossage ? S’ils sont jetés la plupart du temps, des chercheurs allemands ont trouvé un moyen ingénieux de les récupérer et transformer, pour en faire un fil de qualité élevée.

Une équipe allemande a mis au point une nouvelle matière textile obtenue à partir des poils morts de chien. Il s’agit d’un fil de haute qualité, à la texture comparable au cachemire, comme le rapportait Mode in Textile by IFTH ce mardi 28 septembre.

Le projet est mené par une créatrice de mode, une ingénieure textile et des scientifiques des Instituts allemands de recherche sur les textiles et les fibres Denkendorf (DITF). Le fil ainsi développé se veut durable et bien plus écologique que le cachemire. Produit localement, il ne nécessite pas d’être acheminé depuis la Mongolie par les airs puis la route. De ce fait, son impact environnemental est minime.

En outre, la matière première est habituellement destinée à être jetée. C’est, en effet, ce que l’on fait souvent après avoir brossé son chien, surtout lors des mues où les pertes de sous-poils sont importantes. Pour rappel, lesdites mues surviennent 2 fois par an chez bon nombre de races canines. Chez d’autres, elles n’ont lieu qu’une fois par an ou de manière continue, mais avec des pertes modérées.

Un fil soumis à des tests en machines industrielles

Les poils morts ainsi collectés sont traités et transformés en fil servant à confectionner une variété de vêtements. Une idée qui avait germé dans l’esprit de la créatrice de mode allemande Ann Cathrin Schönrock, et qu’elle avait commencé à concrétiser en récupérant les poils morts de son propre chien et ceux de son entourage. Elle les collectait également auprès d’élevages et de salons de toilettage.

Ann Cathrin Schönrock a été rejointe par sa compatriote Franziska Uhl. Cette ingénieure textile a testé la matière sur des machines et des processus industriels. Une expérience qui s’est révélée concluante.

La production de fil de poils morts de chien pourrait donc bientôt débuter à l’échelle industrielle, d’autant plus que l’équipe a créé un réseau de collecte décentralisé permettant à un maximum de gens d’y contribuer.