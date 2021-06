Une livreuse Uber Eats filmée et accusée d'avoir volé un chat qu'elle croyait "errant" prétend l'avoir donné à un refuge !

Une livreuse Uber Eats filmée et accusée d'avoir volé un chat qu'elle croyait "errant" prétend l'avoir donné à un refuge !

Après avoir constaté la disparition de sa chatte, un habitant de Los Angeles a découvert, par les images de vidéosurveillance, que c’est une livreuse Uber Eats qui l’avait enlevée alors que l’animal se trouvait près du domicile familial. Il en a informé la police, qui a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin.

Le propriétaire de Hog, une chatte calico sénior, ignore encore où elle se trouve à ce jour. Le félin a, en effet, été volé à proximité de la maison située à Studio City, quartier du nord de Los Angeles. La principale suspecte est une livreuse Uber Eats, la scène ayant été filmée par une caméra de surveillance.

Patrick Scott Lewis / Facebook

L’incident, rapporté par FOX 11 Los Angeles ce mardi 22 juin, a été largement relayé dans les médias et les réseaux sociaux.

La jeune femme en question aurait affirmé avoir donné la chatte à un refuge. Elle aurait tenté de se justifier en prétendant avoir pris Hog pour un chat des rues, sans maître.

Son propriétaire Patrick Scott Lewis assure, pour sa part, que Hog « n’a pas l’air d’un chat errant ». Il est d’autant plus convaincu du caractère malveillant de cet acte que la livreuse avait retiré le collier de la chatte, portant une médaille où figurent les coordonnées de sa famille. L’objet a, en effet, été retrouvé abandonné sur le trottoir par la suite.

FOX 11 Los Angeles

La chatte ne voulait pas monter dans la voiture

La suspecte était en train de livrer un repas à une adresse voisine. Après avoir vu la chatte, qui était tranquillement assise, elle l’a prise dans les bras, puis l’a posée sur la banquette arrière de sa voiture.

« Mes enfants n’arrêtent pas de demander quand Hog reviendra à la maison », confie Patrick Scott Lewis à la journaliste de FOX 11 Los Angeles. Il précise que la chatte avait résisté et qu’elle ne voulait clairement pas monter à bord du véhicule.

Membre de la famille Lewis à part entière depuis 18 ans, Hog est également très appréciée dans le voisinage, indique la reporter. Son propriétaire a porté plainte auprès de la police de Los Angeles. Celle-ci a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin dans le but d’identifier la mise en cause.

A lire aussi : La mobilisation sans pareil d'un quartier pour rechercher un Berger Allemand décidé à ne pas être retrouvé

Patrick Scott Lewis / Facebook

De son côté, Uber Eats a réagi au vol via un communiqué où elle dénonce un acte « inacceptable ». L’entreprise s’engage à « aider dans l’enquête policière » et à prendre « les mesures appropriées à l’encontre de la livreuse ».