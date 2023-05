Une journée mémorable au refuge : deux amis repartent avec plus que ce qu'ils étaient venus chercher

Difficile de visiter un refuge, de rencontrer ses nombreux pensionnaires et de découvrir leur histoire, puis de repartir les mains vides. En tout cas, c’était impossible pour Ryce.

Lorsque l’on est décidé à adopter un animal dans un refuge, le plus dur reste encore de choisir. Tous les chiens et chats qui y résident méritent de trouver une famille, et choisir l’un, c’est renoncer aux autres. C’est pour cette raison qu’une femme a demandé à son ami de venir avec elle, afin qu’il l’aide à prendre sa décision. Toutefois, l’ami en question ne s’est finalement pas contenté de la conseiller, comme le relate PetHelpful.

Un ami de bon conseil, mais pas que...

Ryce Ortiz-Sola, déjà propriétaire de 6 chiens, a tout de suite accepté l’invitation de son amie. Celle-ci avait besoin qu’il l’accompagne dans un refuge, pour l’aider à choisir son futur canidé. Ryce avait une grande expérience en la matière, et était la bonne personne pour la guider dans sa décision.

Une fois sur place, la jeune femme a rapidement eu un coup de cœur, et a su qui était l’heureux élu qui allait gagner une famille. Toutefois, cette journée devait finalement faire au moins 2 heureux.

En effet, Ryce a succombé au charme d’un des pensionnaires. Il n’avait pas du tout prévu de repartir avec un animal, mais il n’a pas pu se résoudre à partir sans ce canidé, qui avait grand besoin d’amour.

Bien que cette décision ait été soudaine, l’homme savait parfaitement dans quoi il s’engageait, ayant déjà 6 chiens chez lui.

Une belle surprise qui a rendu tout le monde heureux

Sur la vidéo partagée par Ryce, on peut voir à quel point les chiens que lui et son amie ont choisis ont l’air heureux. Ce fut certainement un des plus beaux jours de leur vie, celui où ils ont rencontré leur famille définitive.

De plus, ils étaient probablement très rassurés de repartir ensemble dans la voiture. Et, à l’avenir, ces 2 toutous pourront continuer à se voir régulièrement. D’ailleurs, certains internautes suggèrent que tous les ans, les chiens et leurs maîtres se retrouvent pour fêter leur jour d’adoption.

De nombreux commentaires soulignent le magnifique regard que le nouveau chien de Ryce lui a lancé dans la voiture. Il était rempli d’amour et de gratitude.

Face à ce bonheur évident, Ryce ne regrette absolument pas sa décision.